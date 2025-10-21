Daniela Reyes sufre un pequeño accidente: "Hacía años que no me caía de esta forma"

Daniela Reyes, una de las influencers cubanas más queridas en redes sociales, preocupó a sus seguidores tras contar que sufrió un pequeño accidente.
A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró una herida en una de sus rodillas y explicó cómo ocurrió el incidente.
"Miren lo que me pasó, me caí paseando a Coffee. Para que no se sorprendan cada vez que me vean con esa rodilla así, esto sé que me va a durar un buen tiempo allí", comentó.
La influencer acompañó sus palabras con un video donde se la ve luciendo un vestido blanco y enseñando la lesión, que aunque leve, resultó bastante visible.
Daniela también recordó que hacía mucho tiempo no sufría una caída de ese tipo: "Hacía años que no me caía de esta forma. La última vez fue jugando tenis hace como dos años y todavía tengo la marca", escribió en tono relajado.
Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y la influencer tomó el percance con humor, por el momento ya se ve en sus publicaciones que ha optado por prendas largas que ocultan sus rodillas.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de Daniela Reyes y su vida como influencer
¿Qué le sucedió a Daniela Reyes durante su paseo?
Daniela Reyes sufrió un pequeño accidente mientras paseaba a su perro Coffee, lo que resultó en una herida visible en su rodilla. Afortunadamente, el incidente no fue grave y ella misma lo tomó con humor.
¿Cómo afecta este accidente la vida diaria de Daniela Reyes?
Daniela ha mencionado que la herida en su rodilla podría durar un buen tiempo, por lo que ha optado por usar prendas largas que la cubran. Sin embargo, esto no ha afectado significativamente su vida diaria ni su actividad en redes sociales.
¿Qué ha compartido Daniela Reyes sobre su vida en redes sociales?
Daniela Reyes ha reflexionado sobre cómo las redes sociales no siempre reflejan la realidad completa. A pesar de mostrar una vida positiva y alegre, ha confesado que enfrenta dificultades personales, especialmente relacionadas con su proceso migratorio a Estados Unidos.
¿Cómo ha sido la adaptación de Daniela Reyes a su nueva vida en Estados Unidos?
La adaptación ha sido un proceso difícil para Daniela Reyes, quien ha compartido que, aunque tiene una vida privilegiada, la migración ha sido un desafío emocional. Ha encontrado apoyo en el ejercicio y el autocuidado emocional para sobrellevar esta etapa.
