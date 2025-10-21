Daniela Reyes sufre un pequeño accidente: "Hacía años que no me caía de esta forma"

Daniela Reyes, una de las influencers cubanas más queridas en redes sociales, preocupó a sus seguidores tras contar que sufrió un pequeño accidente.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró una herida en una de sus rodillas y explicó cómo ocurrió el incidente.

"Miren lo que me pasó, me caí paseando a Coffee. Para que no se sorprendan cada vez que me vean con esa rodilla así, esto sé que me va a durar un buen tiempo allí", comentó.

Captura Instagram / Daniela Reyes

La influencer acompañó sus palabras con un video donde se la ve luciendo un vestido blanco y enseñando la lesión, que aunque leve, resultó bastante visible.

Daniela también recordó que hacía mucho tiempo no sufría una caída de ese tipo: "Hacía años que no me caía de esta forma. La última vez fue jugando tenis hace como dos años y todavía tengo la marca", escribió en tono relajado.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y la influencer tomó el percance con humor, por el momento ya se ve en sus publicaciones que ha optado por prendas largas que ocultan sus rodillas.

