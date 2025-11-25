Un gesto de amor: Camila Guiribitey y La Mamilover donarán 500 dólares a 20 familias para este Thanksgiving

Camila Guiribitey y La Mamilover sorprendieron a su comunidad en redes con un emotivo gesto de solidaridad para esta temporada de Acción de Gracias. A través de un video publicado en Instagram, anunciaron que entregarán 500 dólares a veinte familias de Miami-Dade que estén atravesando momentos difíciles y necesiten apoyo para realizar sus compras festivas.
La iniciativa invita a los seguidores a nominar en los comentarios a familias que requieran ayuda, mencionando su nombre. Con este llamado, las creadoras de contenido buscan amplificar el alcance del mensaje y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
El video, cargado de empatía y cercanía, rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de agradecimiento. Muchos usuarios destacaron la generosidad de ambas y el impacto positivo que este tipo de acciones tiene en la comunidad, especialmente en una fecha tan significativa.
Camila Guiribitey y La Mamilover dejan de lado por el momento el lujo que caracteriza su contenido en redes sociales y muestran su lado más noble y humano. La ayuda vendrá acompañada de la posibilidad de conocer a ambas personalmente.
“Ustedes han sido parte de nosotros desde el día uno que abrimos nuestras redes sociales y por eso queremos darles nuestro cariño y sobre todo un poquito de lo que podemos ofrecerles”, aseguró La Mamilover.
Preguntas frecuentes sobre la donación de Camila Guiribitey y La Mamilover en Thanksgiving
¿En qué consiste la donación de Camila Guiribitey y La Mamilover para Thanksgiving?
Camila Guiribitey y La Mamilover donarán 500 dólares a veinte familias de Miami-Dade que estén atravesando momentos difíciles para ayudarles a realizar sus compras festivas durante el Día de Acción de Gracias. Las familias serán nominadas por los seguidores en redes sociales.
¿Cómo se seleccionarán las familias beneficiarias de la donación?
Las familias que recibirán la ayuda serán nominadas por los seguidores de Camila Guiribitey y La Mamilover en los comentarios de un video publicado en Instagram. Los seguidores deben mencionar el nombre de las familias que consideren necesitan apoyo, y las creadoras de contenido elegirán a las beneficiarias.
¿Qué impacto ha tenido esta iniciativa en la comunidad?
La iniciativa de Camila Guiribitey y La Mamilover ha generado cientos de reacciones y comentarios de agradecimiento en redes sociales. Muchos usuarios han destacado la generosidad y el impacto positivo de estas acciones en la comunidad, especialmente en una fecha tan significativa como el Día de Acción de Gracias.
