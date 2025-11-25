Un gesto de amor: Camila Guiribitey y La Mamilover donarán 500 dólares a 20 familias para este Thanksgiving

Camila Guiribitey y La Mamilover sorprendieron a su comunidad en redes con un emotivo gesto de solidaridad para esta temporada de Acción de Gracias. A través de un video publicado en Instagram, anunciaron que entregarán 500 dólares a veinte familias de Miami-Dade que estén atravesando momentos difíciles y necesiten apoyo para realizar sus compras festivas.

La iniciativa invita a los seguidores a nominar en los comentarios a familias que requieran ayuda, mencionando su nombre. Con este llamado, las creadoras de contenido buscan amplificar el alcance del mensaje y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

El video, cargado de empatía y cercanía, rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios de agradecimiento. Muchos usuarios destacaron la generosidad de ambas y el impacto positivo que este tipo de acciones tiene en la comunidad, especialmente en una fecha tan significativa.

Camila Guiribitey y La Mamilover dejan de lado por el momento el lujo que caracteriza su contenido en redes sociales y muestran su lado más noble y humano. La ayuda vendrá acompañada de la posibilidad de conocer a ambas personalmente.

“Ustedes han sido parte de nosotros desde el día uno que abrimos nuestras redes sociales y por eso queremos darles nuestro cariño y sobre todo un poquito de lo que podemos ofrecerles”, aseguró La Mamilover.