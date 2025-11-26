Dina Stars y Melanie Santiler se encuentran en Madrid

La youtuber Dina Stars y la cantante Melanie Santiler protagonizaron un inesperado encuentro en Madrid, donde compartieron un momento de complicidad que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Las cubanas, muy populares en redes sociales, grabaron juntas un reel en Instagram en el que interpretan el tema “Deja la sonsera”, uno de los éxitos recientes de Santiler. El videoclip se estrenó hace dos semanas en La Habana, y se acerca a las 200 mil visualizaciones en YouTube.
El encuentro se produjo tras el concierto de Melanie Santiler el pasado 20 de noviembre en la Sala Clamores, donde logró un sold out y conquistó al público con su energía, voz y autenticidad.
La artista, que se consolida como una de las nuevas promesas de la música en la isla, logró reunir a la comunidad cubana residente en la capital española, que coreó sus canciones con entusiasmo.
Dina Stars, conocida por su polémico y divertido contenido en redes, reside en España desde su salida de Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021. Este verano regresó por primera vez a La Habana para visitar a su madre, y volvió a Madrid al terminar sus vacaciones.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.