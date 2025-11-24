Carlos Varela se rinde ante Melanie Santiler en Madrid

La joven cantante cubana Melanie Santiler deslumbró este 20 de noviembre en su concierto en Madrid, logrando un sold out en la conocida Sala Clamores. Su energía, voz y carisma conquistaron al público español y a la comunidad cubana residente en la capital, que coreó cada una de sus canciones con emoción.

El momento más especial de la noche llegó cuando el trovador Carlos Varela, una de las figuras más emblemáticas de la música cubana, sorprendió a todos al subir al escenario para interpretar junto a Melanie un arreglo íntimo de su clásico “Una palabra”.

La sala estalló en aplausos y muchos asistentes aseguraron que, por unos minutos, “se sintieron en Cuba”.

Melanie, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo y la presencia de Varela. Las presentaciones de la joven artista en Madrid marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera.

El éxito rotundo del concierto confirma el ascenso meteórico de Melanie Santiler como una de las voces más prometedoras de la nueva generación de artistas cubanos, capaz de unir nostalgia, géneros urbanos, talento y autenticidad en cada nota.