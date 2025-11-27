Importante rebaja de precio de 15 medicamentos para pacientes de Medicare en EE.UU: Este es el listado

Interior de una farmacia en Miami (Imagen de referencia)

En un anuncio considerado como un hito para el sistema de salud pública de Estados Unidos, Medicare ha confirmado una importante rebaja en los precios de 15 medicamentos recetados de alto costo, entre ellos algunos tan populares como Ozempic y Wegovy, usados comúnmente para tratar la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.

La medida, que entrará en vigor en 2027, se produce como resultado del programa de negociación directa de precios impulsado inicialmente por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), promulgada por la administración Biden en 2022.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), estas rebajas representarán un ahorro estimado de 685 millones de dólares en gastos de bolsillo para los afiliados al programa, además de 12,000 millones de dólares en ahorro federal si los nuevos precios hubiesen estado vigentes en 2024.

Medicamentos esenciales con descuentos históricos

Los recortes afectan a medicamentos que, según CMS, representaron más del 15 % del gasto total de la Parte D de Medicare en 2024, es decir, unos 42,500 millones de dólares.

Los precios negociados corresponden a tratamientos de uso continuo para enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, enfermedades respiratorias y trastornos psiquiátricos, muchos de los cuales carecen de alternativas genéricas o biosimilares.

Entre los descuentos más notables destacan:

Ozempic, Rybelsus y Wegovy (diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares): bajan de $959 a $274, lo que implica un descuento del 71%.

JanuMet y JanuMet XR (diabetes tipo 2): rebajados en un 85%, pasando de $526 a solo $80 por mes.

Pomalyst (tratamiento de cáncer): reduce su precio de $21,744 a $8,650 — un 60% de descuento.

Listado de medicamentos con precios rebajados

Un cambio impulsado por la ley y la presión política

Este avance es posible gracias a una disposición clave de la Ley de Reducción de la Inflación, que levantó la prohibición de 20 años sobre la negociación directa de precios por parte de Medicare, enfrentando fuertes presiones de la industria farmacéutica y oposición republicana en el Congreso.

“Los resultados de este año contrastan marcadamente con los del año pasado... Hemos logrado resultados sustancialmente mejores para contribuyentes y personas mayores en el programa Medicare", declaró el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS.

Desde el gobierno federal también se destacó la importancia política del avance.

“El presidente Trump nos ordenó no detenernos ante nada para reducir los costos de la atención médica para el pueblo estadounidense”, aseguró el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destacando que el objetivo es “hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Comparaciones con acuerdos anteriores y tensiones con las farmacéuticas

Medios estadounidenses han hecho notar que los precios negociados por Medicare son en algunos casos menos favorables que los obtenidos por la administración Trump mediante acuerdos separados con las farmacéuticas.

En noviembre, Trump firmó un pacto con Novo Nordisk que reducía el precio de Ozempic y Wegovy a $245 mensuales.

En contraste, el nuevo precio oficial bajo Medicare será de $274.

“No está claro por qué Novo [Nordisk] prometería un precio diferente en dos lugares diferentes", comentó el Dr. Benjamin Rome, del Hospital Brigham and Women's de Boston.

La farmacéutica danesa emitió un comunicado explicando que espera “más claridad por parte de CMS sobre cómo funcionarán los precios y la cobertura”, y reiteró su oposición a la intervención gubernamental.

“Seguimos teniendo serias preocupaciones sobre el impacto de la Ley de Reducción de la Inflación en los pacientes”, indicaron.

Reacciones de expertos y organizaciones

La medida ha sido bien recibida por organizaciones como la AARP, que representa a más de 125 millones de estadounidenses mayores de 50 años.

Su directora ejecutiva, Myechia Minter-Jordan, consideró que este anuncio “marca otro importante paso adelante en nuestros esfuerzos de larga data por reducir los precios de los medicamentos recetados”.

Desde KFF, organización independiente de análisis en políticas de salud, se resaltó que los precios negociados suponen un ahorro promedio del 44% respecto a lo que Medicare habría pagado en 2024.

Perspectivas a futuro: nuevas rondas de negociación

Este es apenas el segundo grupo de medicamentos sometido a negociación.

La administración federal anunció que en 2026 comenzará una tercera ronda con otros 15 fármacos, aunque expertos advierten que algunos tratamientos oncológicos costosos como Keytruda y Opdivo podrían quedar fuera debido a recientes cambios en la ley.

Pese a litigios abiertos por parte de grandes farmacéuticas para detener el programa, la administración ha reafirmado su intención de usar todas las herramientas legales para extender la cobertura y reducir los costos para millones de ciudadanos.