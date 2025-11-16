Adultos mayores en Florida muestran gran preocupación por la asequibilidad de la vivienda, según encuesta

Vídeos relacionados:

Una nueva edición de la encuesta Voces Vitales de AARP Florida -publicada como parte del estudio estatal que la organización realiza cada tres años- revela un panorama de inquietud creciente entre los floridanos mayores de 45 años, quienes expresan ansiedad por su futuro financiero, el costo de la atención médica y la estabilidad de sus hogares.

El informe subraya que, en un estado con una población envejecida en rápida expansión, la incertidumbre económica se ha convertido en una constante para millones de residentes.

Jeff Johnson, director estatal de AARP Florida (ONG no partidista dedicada a empoderar a los estadounidenses mayores de 50 años), resumió las conclusiones con contundencia: “Esta encuesta lo deja claro: los floridanos de 45 años o más están profundamente preocupados por su futuro financiero”.

Johnson señaló que la presión por el aumento del costo de vida, los temores sobre el futuro de la Seguridad Social y el destino de Medicare están erosionando la tranquilidad de quienes han trabajado durante décadas para garantizar una jubilación estable.

“Los floridanos merecen envejecer con dignidad, estabilidad y la seguridad financiera que se han ganado”, afirmó.

Los datos del estudio muestran una coincidencia abrumadora en la magnitud de esas preocupaciones.

El 93 % de los encuestados calificó como “extremadamente” o “muy importante” contar con ingresos suficientes para la jubilación y mantener unas prestaciones adecuadas de la Seguridad Social.

Tres de cada cuatro expresaron temor por la sostenibilidad del programa y por la posibilidad de que en el futuro no existan fondos suficientes para cubrir los pagos completos.

Esta inquietud adquiere un peso especial en un estado donde casi uno de cada cinco habitantes recibe actualmente beneficios de la Seguridad Social y donde aproximadamente la mitad depende de ellos para más de la mitad de sus ingresos mensuales.

La encuesta también muestra que las preocupaciones por la salud continúan escalando. Los aumentos en el precio de los medicamentos recetados y las dudas sobre la estabilidad a largo plazo de Medicare son vistos como amenazas directas para la autonomía y el bienestar de los adultos mayores.

Pero estas angustias forman parte de un contexto económico más amplio: la inflación sostenida, las facturas de electricidad cada vez más elevadas y los crecientes gastos de transporte afectan especialmente a quienes viven con presupuestos rígidos.

No obstante, el golpe más fuerte recae sobre la vivienda. La combinación de impuestos sobre la propiedad, alquileres al alza y primas de seguros que superan los 4,000 dólares anuales en numerosas zonas del estado ha convertido la búsqueda de estabilidad habitacional en un desafío diario.

Muchos encuestados afirmaron sentirse atrapados entre costos inasequibles y la imposibilidad de reubicarse sin comprometer su estilo de vida o sus redes familiares.

La asequibilidad dejó de ser un asunto abstracto: es un problema cotidiano que amenaza la capacidad de miles de personas mayores para permanecer en sus comunidades.

A esto se suma una vulnerabilidad particularmente marcada frente a los desastres naturales. Aunque el 73 % de los encuestados asegura tener un plan de emergencia, la confianza en una recuperación rápida tras un huracán es baja.

Solo uno de cada cuatro se siente muy seguro de poder recuperarse económicamente, mientras que más de un tercio admite tener poca o ninguna confianza. Entre quienes poseen seguros de vivienda, el 80 % reporta tener deducibles por huracanes, y casi la mitad teme no poder afrontarlos si un ciclón golpea su zona.

La situación es aún más dura para quienes no cuentan con pólizas: tres cuartas partes revelan que, incluso si quisieran, no pueden costearlas.

En conjunto, estos factores están definiendo la agenda de AARP Florida de cara a la sesión legislativa de 2026.

La organización priorizará la protección de la Seguridad Social y Medicare, el fortalecimiento del apoyo a los cuidadores familiares y la promoción de iniciativas para que las ciudades y comunidades del estado sean más habitables para las personas mayores.

El objetivo, insisten, no es simplemente mejorar la comodidad, sino asegurar que los floridanos puedan mantener su independencia y vivir con tranquilidad financiera en las etapas más avanzadas de la vida.

“Los problemas que nos plantean no son abstractos”, recordó Johnson. “Se trata de personas reales que han trabajado toda su vida y que solo quieren saber que estarán bien en los años venideros”.