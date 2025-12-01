Cubano Leonys Martín sigue intratable en México: conecta jonrón y amplía liderato en la Liga del Pacífico

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Leonys Martín continúa en modo explosivo en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), tras este domingo conectar su noveno jonrón de la temporada invernal con los Cañeros de Los Mochis, batazo que le permitió extender su liderato absoluto en el departamento de vuelacercas del circuito.

Martín, de 37 años, suma además 23 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de .264, números que consolidan su impacto en la alineación verde y su vigencia como uno de los bateadores más completos del béisbol invernal caribeño, expuso el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

El slugger villaclareño también estableció una nueva marca personal en ligas invernales: sus 9 jonrones superan el tope anterior de 8, logrado en la temporada 2024 cuando jugó con los Tiburones de La Guaira en Venezuela.

Para un pelotero con experiencia en MLB y Japón, este repunte en México confirma que Leonys sigue siendo una fuerza ofensiva capaz de marcar diferencias, incluso en el ocaso de su carrera profesional.