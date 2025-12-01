Cubano Leonys Martín sigue intratable en México: conecta jonrón y amplía liderato en la Liga del Pacífico

Vídeos relacionados:
El jardinero cubano Leonys Martín continúa en modo explosivo en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), tras este domingo conectar su noveno jonrón de la temporada invernal con los Cañeros de Los Mochis, batazo que le permitió extender su liderato absoluto en el departamento de vuelacercas del circuito.
Martín, de 37 años, suma además 23 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de .264, números que consolidan su impacto en la alineación verde y su vigencia como uno de los bateadores más completos del béisbol invernal caribeño, expuso el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
El slugger villaclareño también estableció una nueva marca personal en ligas invernales: sus 9 jonrones superan el tope anterior de 8, logrado en la temporada 2024 cuando jugó con los Tiburones de La Guaira en Venezuela.
Para un pelotero con experiencia en MLB y Japón, este repunte en México confirma que Leonys sigue siendo una fuerza ofensiva capaz de marcar diferencias, incluso en el ocaso de su carrera profesional.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Leonys Martín en la Liga Mexicana del Pacífico
¿Cuál es el rendimiento actual de Leonys Martín en la Liga Mexicana del Pacífico?
Leonys Martín ha conectado su noveno jonrón de la temporada invernal, liderando la Liga Mexicana del Pacífico en vuelacercas. Además, ha impulsado 23 carreras y mantiene un promedio ofensivo de .264, consolidándose como uno de los bateadores más completos del béisbol invernal caribeño.
¿Qué récord personal ha alcanzado Leonys Martín en las ligas invernales?
Leonys Martín ha establecido un nuevo récord personal en ligas invernales al conectar 9 jonrones, superando su marca anterior de 8 jonrones lograda en la temporada 2024 con los Tiburones de La Guaira en Venezuela. Este logro reafirma su capacidad para destacar incluso en la etapa final de su carrera.
¿Cuál es la experiencia previa de Leonys Martín antes de jugar en México?
Leonys Martín cuenta con una amplia experiencia en el béisbol profesional, habiendo jugado en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y en Japón. Su trayectoria internacional le ha permitido desarrollar un estilo de juego que combina poder y consistencia, características que sigue demostrando en la Liga Mexicana del Pacífico.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.