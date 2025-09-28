Randy Arozarena logra histórica marca de bases robadas en MLB

Vídeos relacionados:
El jardinero cubano Randy Arozarena sigue dejando su huella en las Grandes Ligas: se convirtió en el tercer jugador nacido en Cuba con dos temporadas de 30 o más bases robadas desde el año 2000.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el deportista nacido en Pinar del Río y nacionalizado mexicano se une a un grupo selecto que solo integraban Alex Sánchez y Leonys Martín, consolidando así su estatus como uno de los jugadores de la isla más completos de su generación, capaz de combinar poder ofensivo, velocidad y agresividad en las bases.
Con este logro, Arozarena sigue demostrando su versatilidad, después de otra gran temporada con los Marineros de Seattle, uno de los equipos clasificados para los playoffs del actual periodo competitivo.
De hecho, Arozarena se convirtió en el primer jugador nacido en la mayor de las Antillas en disputar la postemporada con los Marineros, la única franquicia de MLB que hasta ahora no había tenido representación cubana en octubre.
Preguntas frecuentes sobre Randy Arozarena y sus logros en la MLB
¿Cuál es la reciente marca histórica que logró Randy Arozarena en la MLB?
¿Por qué se destaca Randy Arozarena en los Marineros de Seattle?
Arozarena es el primer jugador nacido en Cuba en disputar la postemporada con los Marineros de Seattle. Además, su versatilidad y capacidad para combinar poder ofensivo, velocidad y agresividad en las bases son fundamentales para el equipo, que busca trascender en la Liga Americana.
¿Qué otros logros recientes ha alcanzado Randy Arozarena en su carrera en la MLB?
Además de sus bases robadas, Arozarena alcanzó la marca de 100 jonrones en su carrera en la MLB, uniéndose a un selecto grupo de cubanos con al menos 100 cuadrangulares y 100 bases robadas. También es parte del exclusivo club de jugadores con temporadas de 25 jonrones y 25 bases robadas.
¿Qué récord "doloroso" rompió Randy Arozarena en la MLB?
Randy Arozarena rompió el récord de más pelotazos recibidos en una temporada por un jugador nacido en Cuba, con 24 pelotazos. Este registro, aunque no deseado, refleja su estilo agresivo y su disposición a plantarse firme en el plato, siendo clave para su equipo incluso a través de los pelotazos.
