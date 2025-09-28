Randy Arozarena logra histórica marca de bases robadas en MLB

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Randy Arozarena sigue dejando su huella en las Grandes Ligas: se convirtió en el tercer jugador nacido en Cuba con dos temporadas de 30 o más bases robadas desde el año 2000.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el deportista nacido en Pinar del Río y nacionalizado mexicano se une a un grupo selecto que solo integraban Alex Sánchez y Leonys Martín, consolidando así su estatus como uno de los jugadores de la isla más completos de su generación, capaz de combinar poder ofensivo, velocidad y agresividad en las bases.

Con este logro, Arozarena sigue demostrando su versatilidad, después de otra gran temporada con los Marineros de Seattle, uno de los equipos clasificados para los playoffs del actual periodo competitivo.

De hecho, Arozarena se convirtió en el primer jugador nacido en la mayor de las Antillas en disputar la postemporada con los Marineros, la única franquicia de MLB que hasta ahora no había tenido representación cubana en octubre.

