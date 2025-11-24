Pelotero cubano Leonys Martín sigue encendido en la Liga Mexicana del Pacífico

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Leonys Martín, ex ligamayorista y protagonista de una amplia carrera beisbolera, continúa brillando en la temporada invernal al conectar su octavo cuadrangular de la campaña, consolidándose como una de las figuras más productivas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Martín, quien igualmente sumó experiencia competitiva en Japón, no solo aporta poder, sino también consistencia. Actualmente lidera el circuito en OPS (1.010) y slugging (.616), dos métricas claves que confirman su impacto ofensivo y su capacidad para generar extrabases con frecuencia, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

A sus 37 años, el veterano sigue mostrando excelente forma con los Cañeros de Los Mochis, equipo con el que batea .267 y mantiene un ritmo ofensivo que lo convierte en una amenaza constante para los lanzadores rivales.

El desempeño del exjugador de Grandes Ligas reafirma su vigencia y lo coloca entre los peloteros más destacados de toda la pelota invernal en el Caribe.

Vale recordar que en 2024 el nacido en Villa Clara brilló en Venezuela donde representó a los Tiburones de La Guaira.