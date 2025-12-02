Apagón sorprende a Waldo Mendoza en pleno concierto en Guantánamo

El cantante cubano Waldo Mendoza vivió este lunes uno de esos momentos que solo pueden ocurrir en Cuba, cuando en pleno concierto en la comunidad Paraguay, en la provincia de Guantánamo, se fue la corriente.

Pero lejos de detener el espectáculo, el público y el artista siguieron cantando “a capella”, alumbrados por los celulares y la energía de una audiencia que, pese a los apagones interminables, no renuncia a la música.

“Se nos fue la corriente y entonces fue más bonito porque todos lo hicimos a corazón”, escribió Waldo en sus redes sociales, donde agradeció a los vecinos por la acogida tanto a él como al resto de los artistas que participan en la jornada cultural.

La presentación formó parte del Festival Internacional Chocolate con Café, que celebra su novena edición del 30 de noviembre al 3 de diciembre, un evento que intenta mantener viva la vida cultural guantanamera en medio del caos energético y la crisis económica que vive el país.

La de este lunes fue otra jornada de apagones masivos, con un déficit que supera los 2,000 megawatts y mantiene a millones de cubanos sin electricidad durante casi las 24 horas del día.

El Sistema Eléctrico Nacional volvió a colapsar entre averías, mantenimientos simultáneos, falta de combustible y una generación solar incapaz de suplir la caída térmica. Solo en la jornada previa, la máxima afectación llegó a 2,105 MW, obligando a desconectar más de la mitad del país durante varias horas consecutivas.

Lo más leído hoy:

Las termoeléctricas Felton y Renté continúan con unidades averiadas, mientras otras centrales, Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos y Nuevitas, siguen en mantenimiento. Más de 100 centrales de generación distribuida están paralizadas por falta de combustible, y otras no pueden operar por escasez de lubricantes.

En La Habana, grandes zonas permanecieron sin electricidad durante todo el día, con bloques completos apagados por “emergencia” y sin posibilidad de cumplir la programación anunciada.

Waldo Mendoza, una de las voces románticas más reconocidas de Cuba, no es ajeno al afecto del público ni a los vaivenes del país. Con una carrera que inició en Tumbao Habana, premios como la Popularidad del Adolfo Guzmán (2007) y el Cubadisco 2013 por su DVD Concierto Hojas del Alma, el artista ha sabido ganarse un lugar en el corazón de varias generaciones.