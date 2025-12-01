Récord de apagones en Cuba: Más de la mitad de la isla estará a oscuras

Apagón en Cuba (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

La estatal Unión Eléctrica, subordinada al Ministerio de Energía y Minas del régimen cubano, informó en su nota del 1 de diciembre de 2025 que la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al amanecer era de 1.300 megavatios (MW), frente a una demanda de 2.450 MW, lo que provocó más de 1.100 MW de déficit desde las primeras horas del día.

Para el horario pico la situación será aún más crítica. El régimen espera una demanda máxima de 3.250 MW y una disponibilidad de solo 1.325 MW, lo que dejará a casi dos tercios del país sin electricidad simultáneamente, con un déficit de 1.925 MW. "De mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1995 MW en este horario", señala el reporte oficial.

La UNE reconoció que ayer hubo apagones durante las 24 horas y que no fue posible cumplir con la programación de suministro en provincias como La Habana, donde se reportó una máxima afectación de 281 MW y bloques enteros permanecieron desconectados por “emergencia” durante toda la madrugada.

Entre las principales causas del colapso energético figuran averías en las unidades 2 de la CTE Felton y 3 de la CTE Renté, así como mantenimientos en otras cinco termoeléctricas, entre ellas Mariel, Santa Cruz del Norte, Cienfuegos y Nuevitas.

También 96 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, y 68 MW adicionales no pueden operar por escasez de lubricantes.

La Habana sufrió apagones desde las 13:00 horas con una afectación máxima de 281 MW a las 7:00 p.m. No fue posible restablecer el servicio debido a la baja disponibilidad. Además, se afectaron por emergencia 118 MW y, en la madrugada, persistieron los cortes por déficit, manteniéndose sin energía los bloques 3, 4, 5 y 6 con 158 MW fuera de servicio.

Aunque el régimen intenta justificar la crisis con la falta de divisas y la antigüedad del sistema, la raíz del problema es estructural y se debe a décadas sin inversión en el sector energético, corrupción y dependencia del control estatal, que han dejado al país con un sistema eléctrico obsoleto e ineficiente.

Expertos estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar mínimamente el sistema, una cifra imposible de asumir bajo la actual política económica del Partido Comunista.

Mientras tanto, los cubanos se preparan para otra larga noche sin luz, sin ventiladores ni refrigeración, con el calor, los mosquitos y el cansancio como compañía.

El régimen promete soluciones “a mediano plazo”, pero la realidad diaria demuestra que Cuba sigue sumida en una oscuridad que va mucho más allá de lo eléctrico.