Cuba enfrenta otra jornada de apagones masivos por un déficit que supera los 2,000 MW

Cuba atraviesa este 2 de diciembre de 2025 una nueva jornada de apagones masivos debido a la grave crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que presenta un déficit de generación superior a los 2,000 megawatts (MW), según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).
Durante la jornada anterior, el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del día, con una máxima afectación de 2,105 MW a las 19:00 horas.
La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2,623 megavatios hora (MWh), con una potencia máxima entregada de 448 MW, cifra insuficiente para suplir la caída de la generación térmica y la escasez de combustible.
A las seis de la mañana de este lunes, la disponibilidad del SEN era de 1,240 MW frente a una demanda de 2,398 MW, lo que provocaba una afectación de 1,167 MW.
Para el horario del mediodía se estimaba un déficit de 1,300 MW. Entre las principales incidencias, la UNE reportó averías en la unidad 2 de la central termoeléctrica (CTE) Felton y en la unidad 3 de la CTE Renté, además de mantenimientos en las unidades 5 de Mariel, 2 de Santa Cruz, 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y en la planta de tratamiento de gas de Energás Puerto Escondido.
La generación distribuida enfrenta la paralización de 102 centrales —que suman 914 MW fuera de servicio por falta de combustible— y otros 72 MW indisponibles por escasez de lubricante.
En La Habana, la Empresa Eléctrica informó que el servicio estuvo afectado durante todo el día de ayer, con una máxima de 499 MW a las 18:30 horas.
No fue posible restablecer la electricidad por la baja disponibilidad del sistema, lo que obligó a interrumpir la programación prevista. Al cierre del reporte, permanecían fuera de servicio los bloques 1, 2, 3 y 4, con una afectación total de 151 MW.
Para el horario pico, la UNE prevé una disponibilidad de 1,465 MW frente a una demanda máxima de 3,300 MW, lo que implicaría un déficit de 1,835 MW y afectaciones de hasta 1,905 MW en todo el país, o más.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es el déficit actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
El déficit actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba supera los 2,000 MW. Durante las jornadas recientes, la disponibilidad del sistema ha sido insuficiente para cubrir la demanda creciente, lo que ha provocado apagones masivos en todo el país.
¿Qué causas han llevado a esta crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba se debe a varias causas principales: averías y mantenimientos en las centrales termoeléctricas, escasez de combustible y lubricantes, y un déficit en la generación de energía solar que no logra cubrir la demanda nacional. Además, el sistema eléctrico cubano es obsoleto y ha sufrido de décadas de falta de inversión.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha anunciado la incorporación de nuevos parques solares fotovoltaicos y el mantenimiento de unidades termoeléctricas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para resolver el déficit estructural del sistema eléctrico. Expertos estiman que se necesitarían inversiones significativas para recuperar el sistema, algo que parece improbable bajo la actual política económica.
¿Cómo afecta esta crisis energética a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos, provocando cortes prolongados de electricidad que interfieren con la refrigeración de alimentos, el suministro de agua, el transporte eléctrico y los servicios de salud. Los apagones también generan malestar social, con protestas públicas en algunas regiones del país.
