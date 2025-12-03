ICE detiene al rapero cubano Insurrecto y podría ser deportado por las autoridades migratorias de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El rapero cubano Leandro Medina Fellové, conocido artísticamente como Insurrecto, fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Fort Myers, justo después de concluir su última presentación en el sur de la Florida.

Según se ha especulado en redes sociales en las últimas horas, el artista habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando fue interceptado por la policía local. Lo que parecía un incidente menor terminó convirtiéndose en un problema migratorio de grandes proporciones.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que, cuando Insurrecto se preparaba para ser liberado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron y lo trasladaron al Centro de Detención de Florida Soft Side South.

Horas más tarde, fue movido nuevamente a un centro de detención en Arizona, dejando a familiares y allegados sin información clara sobre su situación legal ni el rumbo de su proceso.

https://locator.ice.gov/

El rapero había estado cerrando una pequeña gira por ciudades del sur de la Florida, con la intención de reconectarse con el público cubano en el exilio y recuperar parte del espacio que ocupó durante la época dorada del rap en la isla.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, el accidente y los cargos derivados del mismo podrían complicar su estatus migratorio, según fuentes consultadas por CiberCuba.

https://locator.ice.gov/

De ícono del Clan 537 al exilio incierto

Insurrecto fue una de las voces más reconocidas del movimiento urbano cubano de los años 2000, como parte del legendario dúo Clan 537, junto a Baby Lores.

Su estilo directo y callejero marcó una generación que encontró en sus letras una forma de resistencia y expresión popular en medio de la censura y las dificultades de la vida en la isla.

En los últimos años, Medina se había establecido en Estados Unidos, donde buscaba relanzar su carrera dentro de la diáspora cubana, especialmente en comunidades con fuerte presencia de compatriotas. Aunque no logró gran éxito comercial, seguía siendo una figura respetada por su aporte al rap cubano.

No es la primera vez que el artista enfrenta problemas con la ley. En octubre de 2023 fue arrestado en Nebraska, presuntamente por protagonizar una pelea en una gasolinera.

Y en 2019, América Tevé reportó un incidente en un supermercado Sedano’s de Miami, donde habría intentado sustraer algunos productos antes de ser sorprendido. Ese mismo año también fue agredido en un concierto en Las Vegas, tras salir de una presentación privada.

Hoy, su futuro vuelve a quedar en suspenso, entre los recuerdos de una generación que lo admiró por su talento y el incierto camino que enfrentará bajo la custodia de inmigración estadounidense.