Insurrecto pide ayuda desde Alligator Alcatraz: “Nos están haciendo la vida un yogur”

El rapero cubano Leandro Medina Fellové, conocido artísticamente como Insurrecto, denunció las condiciones infrahumanas que viven los detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, donde se encuentra recluido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a la espera de ser deportado.

En un audio enviado a medios de prensa independientes e influencers cubanos, el artista relató las difíciles circunstancias dentro del centro de detención de inmigrantes, donde afirma que los reclusos viven entre la suciedad, el frío extremo y el maltrato.

“Estoy en Alcatraz y esto es una reverenda mierda. La primera denuncia es sobre el personal de la prisión. Aquí los presos son quienes tienen que limpiar las celdas sin recursos. Las tazas de inodoro se tupen y se desbordan de mierda porque las tuberías no funcionan. No hay televisión ni tabletas como en otras prisiones. Dan agua en el desayuno, el almuerzo y la comida. No hay un vaso de leche aquí para los detenidos”, expresó el rapero en su mensaje.

Insurrecto explicó que fue detenido por un delito menor de DUI —conducir bajo la influencia de sustancias— y cuestionó el trato recibido: “Yo no asalté la Casa Blanca, ni maté a nadie, ni robé un banco. Simplemente tuve un mal día y por eso estoy aquí”.

El artista cubano también se quejó del frío extremo en el comedor, donde los detenidos “tienen que comer temblando” por las bajas temperaturas impuestas por los oficiales. “Hay maltrato, racismo. Tienen tremenda mala forma los oficiales. No tengo palabras para describir esto”, añadió.

En su denuncia, mencionó además la mala calidad de la comida, la falta de atención médica y de servicios básicos: “No hay barbería como en otras prisiones, uno no se puede ni afeitar. Me enfermé con un virus que ni sé cómo se llama”, lamentó.

Alligator Alcatraz alberga actualmente a centenares de cubanos, entre ellos adultos mayores y antiguos migrantes del éxodo del Mariel. Los testimonios de varios reclusos describen un escenario de hacinamiento, insalubridad y desatención médica.

El centro está compuesto por ocho carpas, cada una con ocho jaulas donde permanecen entre 27 y 32 personas. Solo disponen de tres baños por grupo, y se les permite ducharse tres veces por semana, sin productos de aseo personal.

Los detenidos aseguran que dentro del recinto no saben qué hora es, que la comida llega fría y que el agua “no se puede tomar”. Además, denuncian que los médicos tardan hasta 72 horas en atenderlos y que no hay medicinas adecuadas.

Insurrecto concluyó su mensaje pidiendo apoyo a la comunidad cubana y a los medios de prensa: “Nos están haciendo la vida un yogur”, dijo, en alusión a las duras condiciones dentro del centro migratorio.