Insurrecto pide ayuda desde Alligator Alcatraz: “Nos están haciendo la vida un yogur”

El rapero cubano Leandro Medina Fellové, conocido artísticamente como Insurrecto, denunció las condiciones infrahumanas que viven los detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, donde se encuentra recluido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a la espera de ser deportado.
En un audio enviado a medios de prensa independientes e influencers cubanos, el artista relató las difíciles circunstancias dentro del centro de detención de inmigrantes, donde afirma que los reclusos viven entre la suciedad, el frío extremo y el maltrato.
“Estoy en Alcatraz y esto es una reverenda mierda. La primera denuncia es sobre el personal de la prisión. Aquí los presos son quienes tienen que limpiar las celdas sin recursos. Las tazas de inodoro se tupen y se desbordan de mierda porque las tuberías no funcionan. No hay televisión ni tabletas como en otras prisiones. Dan agua en el desayuno, el almuerzo y la comida. No hay un vaso de leche aquí para los detenidos”, expresó el rapero en su mensaje.
Insurrecto explicó que fue detenido por un delito menor de DUI —conducir bajo la influencia de sustancias— y cuestionó el trato recibido: “Yo no asalté la Casa Blanca, ni maté a nadie, ni robé un banco. Simplemente tuve un mal día y por eso estoy aquí”.
El artista cubano también se quejó del frío extremo en el comedor, donde los detenidos “tienen que comer temblando” por las bajas temperaturas impuestas por los oficiales. “Hay maltrato, racismo. Tienen tremenda mala forma los oficiales. No tengo palabras para describir esto”, añadió.
En su denuncia, mencionó además la mala calidad de la comida, la falta de atención médica y de servicios básicos: “No hay barbería como en otras prisiones, uno no se puede ni afeitar. Me enfermé con un virus que ni sé cómo se llama”, lamentó.
Alligator Alcatraz alberga actualmente a centenares de cubanos, entre ellos adultos mayores y antiguos migrantes del éxodo del Mariel. Los testimonios de varios reclusos describen un escenario de hacinamiento, insalubridad y desatención médica.
El centro está compuesto por ocho carpas, cada una con ocho jaulas donde permanecen entre 27 y 32 personas. Solo disponen de tres baños por grupo, y se les permite ducharse tres veces por semana, sin productos de aseo personal.
Los detenidos aseguran que dentro del recinto no saben qué hora es, que la comida llega fría y que el agua “no se puede tomar”. Además, denuncian que los médicos tardan hasta 72 horas en atenderlos y que no hay medicinas adecuadas.
Insurrecto concluyó su mensaje pidiendo apoyo a la comunidad cubana y a los medios de prensa: “Nos están haciendo la vida un yogur”, dijo, en alusión a las duras condiciones dentro del centro migratorio.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones en el centro de detención Alligator Alcatraz
¿Cuáles son las condiciones de detención en Alligator Alcatraz?
Las condiciones en Alligator Alcatraz son descritas como infrahumanas según denuncias de los detenidos y organizaciones de derechos humanos. Los testimonios mencionan hacinamiento, falta de atención médica adecuada, temperaturas extremas, comida insuficiente y en mal estado, así como una atención médica que puede tardar hasta 72 horas en ser proporcionada.
¿Por qué está detenido Insurrecto en Alligator Alcatraz?
Insurrecto, el rapero cubano, está detenido en Alligator Alcatraz tras ser arrestado por un incidente de DUI (conducir bajo la influencia de sustancias) en Florida. Aunque se trató de un delito menor, las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) intervinieron y su situación se complicó, llevándolo a estar en espera de deportación.
¿Qué denuncias ha realizado Insurrecto sobre su estancia en el centro de detención?
Insurrecto ha denunciado las condiciones deplorables en el centro de detención, mencionando específicamente la suciedad, el frío extremo, el maltrato por parte del personal y la falta de recursos básicos como productos de higiene y atención médica. También se quejó de la mala calidad de la comida y de la falta de privacidad y comodidades básicas.
¿Cuál es el impacto de la situación en Alligator Alcatraz en la comunidad cubana?
La detención de cubanos en Alligator Alcatraz ha generado una preocupación significativa entre la comunidad cubana y ha llevado a llamados de ayuda y solidaridad. Las condiciones infrahumanas denunciadas han motivado a familias y activistas a exigir un trato digno y acceso a atención médica adecuada para los detenidos. La situación resalta las dificultades que enfrentan los migrantes cubanos en el limbo migratorio de Estados Unidos.
