Incendio tras apagón destruye una vivienda en Guanabacoa

Una familia perdió su casa y pertenencias en un voraz incendio que se desató la noche del martes, tras un prolongado apagón, en un barrio del municipio Guanabacoa, en La Habana, según reportes ciudadanos.

Creadores digitales cubanos publicaron en redes sociales videos del lamentable suceso, que pudo haber sido provocado por una falla eléctrica o un cortocircuito luego de que restablecieran la electricidad tras 12 horas de apagón.

Así lo documentó en Instagram la influencer Yarelys Herrera Díaz, quien mostró imágenes del fuego y los restos de la vivienda destruida por las llamas.

“Después de 12 horas de apagón, la corriente llegó acompañada de la única luz que no quieres ver cerca de tu casa, la de un incendio”, expresó la joven visiblemente triste por lo sucedido.

Herrera dijo ignorar las causas del siniestro, pero afirmó que quienes residían en la vivienda “no sufrieron ningún daño físico”, incluido un hombre al que le dicen Danielón y ella conoce del vecindario.

Destacó la intervención del equipo de bomberos que acudió al lugar y “actuó superrápido, eso tengo que reconocerlo y darle todo el mérito”, subrayó. “Me quedo sin palabras… qué tristeza”.

Lo más leído hoy:

La humilde casa -construida con bloques, planchas de zinc y madera, por lo que se puede apreciar en las imágenes- fue devastada por el fuego.

“Quiero pensar que este mes van a pasar cosas muy bonitas, porque después de tanta lucha y tantas lágrimas, a la gente buena le tiene que ir bien”, manifestó esperanzada la influencer al final del video.

En Facebook, el creador de contenidos Yerry Sanabia Padrón también dejó constancia de los momentos de zozobra que vivieron los vecinos mientras las llamas consumían el inmueble y amenazaban con expandirse a otras casas del barrio, conocido como La Hata.

Una enorme columna de humo se elevaba hasta el cielo y decenas de personas miraban expectantes la evolución del siniestro, con temor de que pudiera ocurrir lo peor.

Las imágenes muestran la llegada de uno de los carros de bomberos y sus acciones para sofocar las llamas.

Este terrible incidente dejó a una familia en el desamparo. Hasta el momento no ha habido información oficial sobre el hecho y se desconoce si los damnificados han recibido atención de las autoridades.

En las últimas semanas se han registrado varios incendios en el país. En uno de ellos, ocurrido en un edificio del municipio Plaza de la Revolución en la capital, perdió la vida una persona.

Muchos incendios se originan por fallas eléctricas, a causa de fluctuaciones de corriente luego de apagones, inestabilidad del sistema eléctrico, infraestructuras precarias y sistemas de cableado obsoletos.