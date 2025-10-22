Incendio en depósitos de combustible provoca gran columna de humo negro en La Habana

Un incendio registrado en la mañana de este miércoles provocó una densa columna de humo negro en la zona de la Vía Blanca, cerca del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, conocido como “La Dependiente”, en La Habana.

De acuerdo con reportes iniciales difundidos por LaTijera News, el fuego se originó en un foso donde se acumulan residuos de dos tanques de combustible, lo que generó la gran humareda visible desde varios puntos de la capital.

Brigadas del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y lograron controlar el siniestro, evitando que las llamas alcanzaran los depósitos principales, señala el reporte. No se reportaron víctimas ni daños estructurales significativos, según informaron testigos y fuentes institucionales.

Posteriormente, el Hospital 10 de Octubre confirmó en sus redes sociales que el incendio fue “accidental” y se produjo en un área verde perimetral, presuntamente provocado por una colilla de cigarro arrojada por una persona desconocida.

El fuego fue sofocado en menos de 15 minutos por una “cadena humana” integrada por trabajadores del hospital, médicos, enfermeros y personal de servicio.

Durante el incidente, la escuela colindante evacuó preventivamente a alumnos y empleados, y las actividades se retomaron con normalidad tras la extinción de las llamas.

El parte precisó que el área donde se inició el incendio estaba siendo chapeada como parte de los procedimientos regulares de limpieza e higienización de las zonas verdes del hospital.

Tras el control del fuego, el centro médico retomó sus operaciones habituales sin afectaciones prolongadas.

En los últimos meses se han registrado varios incendios en diferentes puntos de La Habana, algunos vinculados a microvertederos urbanos o malas prácticas ciudadanas.

En agosto, vecinos de Centro Habana incendiaron un basurero ante la falta de recogida de desechos, mientras que en julio un menor provocó un fuego al manipular una fosforera, causando daños materiales en un solar.

Las autoridades de bomberos han advertido del creciente riesgo de incendios en la ciudad y han instado a extremar las precauciones, aunque persiste la preocupación ciudadana por la falta de medidas efectivas y la respuesta tardía de los servicios estatales ante este tipo de emergencias.