Reportan incendio y posible robo en la vivienda de David Calzado en La Habana

Vídeos relacionados:
Bomberos acudieron en la madrugada del domingo a la casa del músico cubano David Calzado, director de la popular agrupación “La Charanga Habanera”, tras reportarse humo saliendo del segundo piso del inmueble, ubicado en el municipio Playa, en La Habana.
Según testigos citados por la página de Facebook La Tijera, desde el interior de la vivienda se escuchaban gritos que decían “¡Hay que romper la pared!”, acompañados de fuertes golpes, lo que ha generado sospechas sobre un posible intento de robo.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, no encontraron a nadie dentro de la residencia, pues, presuntamente, los implicados habrían huido antes de su llegada.
“Fuentes cercanas confirmaron que David Calzado y sus familiares no se encontraban en la casa durante el incidente”, subrayó La Tijera.
La publicación se acompañó de imágenes donde se muestra un carro cisterna en la vivienda de David Calzado.
Lo más leído hoy:
En la sección de los comentarios, varios internautas destacaron el actual nivel de inseguridad que padece la población cubana, que se evidencia con sistemáticas denuncias de robos, etc.
El suceso ocurrido en la vivienda de David Calzado no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante oleada de delitos que sacuden el país.
Días atrás, en Santiago de Cuba, fue reportado el robo reiterado a un consultorio médico, donde los ladrones sustrajeron medicamentos, equipos y pertenencias del personal de salud, vulnerando un espacio esencial para la comunidad.
En La Habana, la policía detuvo a un joven que había robado una moto eléctrica en plena vía pública.
Las imágenes de las cámaras de vigilancia permitieron identificar al responsable, que ya contaba con antecedentes penales por otros delitos similares, lo que refuerza la sensación de impunidad en la capital.
La violencia asociada a estos hechos también ha ido en aumento. Una cubana denunció que fue víctima de un robo violento mientras se trasladaba en su moto. Según su testimonio, un desconocido la atacó con fuerza y le arrebató el vehículo.
El caso provocó indignación en redes, donde la víctima ofreció una recompensa para recuperar lo perdido, ante la ineficacia de las autoridades.
En otro hecho reciente, también en Santiago, un presunto ladrón fue sorprendido cuando intentaba huir con objetos robados. La reacción vecinal fue inmediata y estuvo a punto de ser linchado por los residentes, quienes expresaron estar hartos de los robos y de la falta de respuesta estatal.
La policía llegó al lugar solo después de que el individuo fuera reducido por la propia comunidad.
Preguntas frecuentes sobre el incidente en la vivienda de David Calzado y la situación de seguridad en Cuba
¿Qué ocurrió en la vivienda de David Calzado en La Habana?
En la madrugada del domingo, se reportó un incendio y un posible intento de robo en la vivienda de David Calzado, director de "La Charanga Habanera", en el municipio Playa, La Habana. Los bomberos acudieron al lugar tras detectarse humo saliendo del segundo piso, pero no encontraron a nadie en la residencia.
¿Por qué se sospecha de un robo en la casa de David Calzado?
Testigos citados por la página de Facebook La Tijera escucharon gritos diciendo "¡Hay que romper la pared!" y fuertes golpes desde el interior de la vivienda, lo que generó sospechas de un posible intento de robo. La ausencia de personas en la casa al llegar los bomberos refuerza esta hipótesis.
¿Cuál es la situación de la seguridad en La Habana y en Cuba en general?
La inseguridad en Cuba, especialmente en La Habana, ha aumentado notablemente, con numerosos reportes de robos a plena luz del día y violencia. La crisis económica y el deterioro de los servicios públicos han exacerbado la delincuencia común. Casos recientes incluyen robos en viviendas y agresiones violentas, reflejando un clima de inseguridad creciente.
¿Cómo ha reaccionado la población ante el aumento de la delincuencia en Cuba?
Ante la creciente ola de robos y violencia, muchos ciudadanos han optado por tomar justicia por mano propia en ausencia de una respuesta policial efectiva. La población ha recurrido a redes sociales para denunciar y compartir experiencias, evidenciando la desconexión entre el discurso oficial y la realidad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.