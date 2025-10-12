Reportan incendio y posible robo en la vivienda de David Calzado en La Habana

Vídeos relacionados:

Bomberos acudieron en la madrugada del domingo a la casa del músico cubano David Calzado, director de la popular agrupación “La Charanga Habanera”, tras reportarse humo saliendo del segundo piso del inmueble, ubicado en el municipio Playa, en La Habana.

Según testigos citados por la página de Facebook La Tijera, desde el interior de la vivienda se escuchaban gritos que decían “¡Hay que romper la pared!”, acompañados de fuertes golpes, lo que ha generado sospechas sobre un posible intento de robo.

Captura Facebook / La Tijera

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, no encontraron a nadie dentro de la residencia, pues, presuntamente, los implicados habrían huido antes de su llegada.

“Fuentes cercanas confirmaron que David Calzado y sus familiares no se encontraban en la casa durante el incidente”, subrayó La Tijera.

La publicación se acompañó de imágenes donde se muestra un carro cisterna en la vivienda de David Calzado.

Lo más leído hoy:

En la sección de los comentarios, varios internautas destacaron el actual nivel de inseguridad que padece la población cubana, que se evidencia con sistemáticas denuncias de robos, etc.

El suceso ocurrido en la vivienda de David Calzado no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante oleada de delitos que sacuden el país.

Días atrás, en Santiago de Cuba, fue reportado el robo reiterado a un consultorio médico, donde los ladrones sustrajeron medicamentos, equipos y pertenencias del personal de salud, vulnerando un espacio esencial para la comunidad.

En La Habana, la policía detuvo a un joven que había robado una moto eléctrica en plena vía pública.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia permitieron identificar al responsable, que ya contaba con antecedentes penales por otros delitos similares, lo que refuerza la sensación de impunidad en la capital.

La violencia asociada a estos hechos también ha ido en aumento. Una cubana denunció que fue víctima de un robo violento mientras se trasladaba en su moto. Según su testimonio, un desconocido la atacó con fuerza y le arrebató el vehículo.

El caso provocó indignación en redes, donde la víctima ofreció una recompensa para recuperar lo perdido, ante la ineficacia de las autoridades.

En otro hecho reciente, también en Santiago, un presunto ladrón fue sorprendido cuando intentaba huir con objetos robados. La reacción vecinal fue inmediata y estuvo a punto de ser linchado por los residentes, quienes expresaron estar hartos de los robos y de la falta de respuesta estatal.

La policía llegó al lugar solo después de que el individuo fuera reducido por la propia comunidad.

Preguntas frecuentes sobre el incidente en la vivienda de David Calzado y la situación de seguridad en Cuba