Leonardo Padura recibe Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

El escritor cubano Leonardo Padura fue reconocido este miércoles con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2025, como homenaje a su trayectoria literaria y periodística “llena de valor social, humanismo y pensamiento crítico”, según informó la institución mexicana.

La universidad explicó que el reconocimiento responde a la contribución del autor al patrimonio cultural y literario de Iberoamérica, su capacidad para reflejar la complejidad histórica y social mediante la narrativa, y su compromiso con los valores de la libertad, la justicia social y el humanismo. La UdeG destacó en redes sociales que Padura es “una voz que ha sabido escuchar el rumor de sus calles”.

Durante la ceremonia, la Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, lo describió como “una de las plumas más lúcidas de nuestro tiempo”. “La UdeG se reserva este reconocimiento para personalidades extraordinarias que, a través de sus contribuciones en cualquier área del conocimiento, como la ciencia y las artes, han ennoblecido el trabajo de la humanidad. Hoy, en la 39 edición de la FIL, celebramos su importante contribución literaria y cultural”, expresó Planter.

La rectora recordó la relación de Padura con la universidad, que comenzó en 1991, cuando la editorial universitaria publicó Pasado perfecto, la primera novela de la serie del detective Mario Conde. “Desde entonces hemos caminado juntos. Si Mario Conde es un detective que se sueña escritor, Leonardo Padura es un escritor que se sueña detective”, dijo.

Planter agregó que la universidad le otorga este título “por su capacidad de reflejar la verdad histórica a través de la narrativa y por promover siempre los valores de la libertad, el pensamiento crítico y el humanismo”. En sus perfiles en redes, la rectora añadió que “hoy celebramos sin pelota de béisbol, pero lo acompañan los abrazos siempre abiertos de esta comunidad, que lo admira y lo quiere”.

La Rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Dulce María Zúñiga Chávez, también intervino para describir a Padura como “una de las voces más lúcidas, coherentes y universales de la literatura contemporánea”. Destacó su mirada crítica en El hombre que amaba a los perros y la creación del personaje Mario Conde, “un alter ego del propio autor, un hombre melancólico que busca la verdad en medio del desencanto”.

Zúñiga Chávez subrayó que “el crimen, en sus novelas, es sólo un punto de partida para explorar la vida cotidiana de La Habana, convirtiendo la novela policial en una reflexión sobre la ética, la memoria, la culpa y la dignidad”. Concluyó calificando el reconocimiento como “un acto de gratitud hacia un escritor que ha hecho de la palabra el territorio de la libertad”.

En su discurso de agradecimiento, Padura recordó su primer acercamiento con la Universidad de Guadalajara en 1991, cuando Pasado perfecto fue publicada por su editorial universitaria, tras haber sido censurada en Cuba. “Aquella edición tenía erratas hasta en la mirada; estaba mal impresa, hasta mi nombre estaba mal, pero me permitió tener la idea de que era posible seguir trabajando con ese personaje. A partir de ahí, mi relación ha sido muy intensa con la universidad”, relató el escritor.

Padura reconoció que “no tengo ningún doctorado en Cuba, pero en México tengo ya dos. México tiene mucha culpa de quién soy y de que haya podido hacer lo que he hecho”. Añadió que la UdeG lo distingue no sólo por su obra, sino también “por mi lealtad, porque he sido leal a la universidad y porque ellos lo han sido también conmigo”.

El autor, de 70 años, señaló que el proceso de escribir debe tener siempre un propósito que responda a la pregunta “¿para qué voy a escribir algo?”, una reflexión que, según dijo, se enlaza con su compromiso civil con la literatura.

“Lo esencial está en Cuba, en mi casa y en mi barrio; todas esas experiencias han formado mi literatura. Ahí encuentro también las respuestas para contestar a mis preguntas y seguir escribiendo”, afirmó Padura. “Con El hombre que amaba a los perros quise reflexionar sobre las diversas causas que giraron en torno a la revolución y la perversión de una gran utopía política. Este escritor de carne, hueso y obsesión soy yo, y estoy frente a ustedes, agradeciéndoles la obtención de este Honoris causa. Muchas gracias”, concluyó.

Padura ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Roger Caillois (2011), el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2015), el Premio Nacional de Literatura de Cuba (2012) y los doctorados honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en 2017.