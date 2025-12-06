Video animado “La Piedra Maldita” sobre Fidel Castro se vuelve viral en redes

Un video de animación titulado “La Piedra Maldita” se ha vuelto viral en Facebook tras ser compartido por el perfil Otrocubanomas, que lo presentó como un “nuevo estreno en Netflix”.

El corto, cargado de humor negro y crítica política, recrea una historia de ficción centrada en la piedra donde reposan los restos del dictador Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

El clip, difundido con etiquetas como #CubaEstadoFallido, #DiazCanelSingao y #PatriaYVida, ha provocado una ola de comentarios entre los usuarios, que lo celebran como una sátira inteligente del régimen cubano.

Tiene un estilo visual moderno que destaca por el uso de inteligencia artificial. La animación combina sarcasmo y denuncia social, reflejando el descontento de muchos cubanos dentro y fuera de la isla.

En pocas horas, “La Piedra Maldita” se ha convertido en tendencia entre la comunidad cubana en redes sociales.