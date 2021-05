Los Pichy Boys estrenan cortometraje: “Para dónde queda el Norte”

El dúo humorístico Los Pichy Boys estrenó su cortometraje Para dónde queda el Norte, una sátira en torno a la emigración cubana hacia Estados Unidos.

Disponible desde este jueves en YouTube, el corto está protagonizado por Alejandro González y Maikel Rodríguez, quienes desde 2016 se han hecho famosos entre el público cubano de dentro y fuera de la isla gracias a su cáustico humor político.

“Alex y Maikel son dos primos que cansados de vivir en Cuba deciden abandonar la isla en una rústica embarcación rumbo a Miami, un fallo de navegación los desvía de su rumbo y van a parar a Puerto Rico”, es la sinopsis de esta breve comedia de enredos que subraya la conveniencia de ajustar bien la brújula hacia “el Norte”.

Con guión y dirección de Los Pichy Boys y producido por El Pichy Films, Para dónde queda el Norte cuenta en pocas horas con más de 41 mil vistas en YouTube, donde la pareja de comediantes acumula en total más de 80 millones de visualizaciones

Su última pieza audiovisual inicia con una rápida argumentación sobre el contexto cubano y las causas del fenómeno migratorio.

“Esto es Cuba”, se escucha en off. “La tierra más hermosa que ojos humanos han visto. No jodas, chico. Eso lo dijo Cristóbal Colón cuando llegó aquí, que lo único que había eran indias encueras y, por supuesto, no existía el Comunismo. Pero este país es un desastre…”

A continuación, Maikel presenta al otro protagonista: “Miren, este, este es mi primo Alex, que igual que yo, estamos cansados de vivir en esta dictadura. Pero eso se acaba hoy. Construimos una balsa y nos vamos pal norte. Sí, sí… pa Miami”.

La primera aparición pública de los Pichy Boys fue en el programa radial El Vacilón de Miami, en la cadena de radio SBS. Entre 2016 y 2019 realizaron un show radial, “La Gozadera”, en las mañanas de radio Univisión.

El mes pasado, Los Pichy Boys exigieron la liberación inmediata del influencer El Gato de Cuba, detenido en Villa Marista por la Seguridad del Estado cubano.

“¡Sigue preso El Gato de Cuba! Su único ‘delito’ decir la verdad, ser un cronista social, un jodedor más. Un dador de chucho que con su humor tiene a la dictadura temblando”, escribieron en el Instagram del dúo Alejandro González y Maykel Rodríguez.

“¡Qué miedo le tienen al humor todos estos perros! ¡Libertad para El Gato! Abajo el perro de Canel! ¡Viva Cuba libre!”, dijeron los humoristas, conocidos por sus duras críticas al régimen cubano.

