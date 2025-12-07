Noticiero cubano se pronuncia sobre bulo de los 1.100 dólares de ayuda en hoteles y deja criterio sobre Ignacio Giménez

La Televisión Nacional de Cuba dedicó este sábado un segmento del Noticiero Estelar a desmentir el rumor sobre una supuesta distribución de 1.100 dólares por persona en hoteles del país, tras el paso del huracán Melissa.

Citaron una nota oficial del Ministerio de Turismo (Mintur) que calificó la información de “totalmente falsa” y exhortó a la ciudadanía y a los medios a no difundir contenidos que puedan generar confusión.

El reporte oficial añadió un mensaje de advertencia, en tono inusualmente agresivo. “Este tipo de publicaciones que buscan generar malestar vienen de personas que lucran y se burlan de la realidad del pueblo cubano. Lo hacen incluso con argumentos sin sentido”, señaló el presentador.

Lo que piensa el gobierno cubano de Ignacio Giménez

Es la primera vez que el Noticiero de la Televisión Cubana se refiere públicamente a Ignacio Giménez, aunque sin identificarlo. Lo presenta como un “personaje fantasioso”, un individuo que difunde mentiras con el propósito de generar malestar y confusión entre la población.

"Este bulo y otros pronunciamientos fantasiosos del mismo personaje, hacen sospechar alguna condición psiquiátrica o psicológica que le llevan a mentir con temas que rozan el absurdo. De ahí que ante noticias como las que promueve el señor, de regalos de dinero en los hoteles, mejor dudar o saltarse el perfil", dijo el presentador.

El gobierno cubano lo percibe como un propagador de bulos, un provocador y un personaje inestable. Intentan destruir su credibilidad mediante el ridículo y la estigmatización pública, pero en ningún caso mencionaron su nombre, para evitar darle notoriedad.

Lo más leído hoy:

Cientos de cubanos acudieron a hoteles esperando recibir los 1.100 dólares

Desde horas tempranas del sábado, cientos de ciudadanos se congregaron frente a hoteles estatales convencidos de que recibirían las ayudas económicas prometidas la semana pasada por Giménez.

El influencer español es conocido en redes sociales por difundir falsedades sobre Cuba, entre ellas la supuesta muerte de Raúl Castro, algo que reconoció abiertamente haber hecho.

Sobre las ayudas había anunciado que desde las 8:00 am del sábado habría en los hoteles “equipos con pullovers amarillos” que entregarían los fondos a cada persona que fuera con su carnet de identidad, y la televisión estatal cubriría el evento.

La noticia, completamente falsa, se propagó con rapidez por grupos de Facebook y WhatsApp. Esto provocó aglomeraciones y obligó al Ministerio de Turismo a emitir un comunicado urgente desmintiendo la información.

Giménez responde y se jacta del impacto del rumor

Horas después del desmentido oficial, Ignacio Giménez respondió desde su cuenta de Facebook, asegurando: “El fin justifica los medios… A ver si a la tercera va la vencida y algunos aprenden a ubicarme. Estoy en una oposición imaginativa y no gregaria que busca caminos inexplorados porque los conocidos no arrojan solución.”

Sus declaraciones confirman su intención de provocar y manipular la atención pública, a pesar de las consecuencias sociales del rumor.

Este nuevo episodio evidencia no solo la desesperación que reina en Cuba, sino también la fragilidad de la comunicación oficial, donde la falta de transparencia del régimen y la censura informativa crean el terreno perfecto para que la desinformación se propague y engañe a un pueblo exhausto por la escasez, el hambre y la desesperanza.