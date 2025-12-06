MINTUR desmiente falsa entrega de dólares tras aglomeraciones en hoteles de Cuba

Cientos de cubanos acudieron desde horas tempranas de este sábado a diversos hoteles del país creyendo que recibirían 1.100 dólares en ayuda tras el paso del huracán Melissa.

El rumor, difundido por el español Ignacio Giménez, provocó una movilización masiva que obligó al Ministerio de Turismo (Mintur) a desmentir públicamente la supuesta entrega de dinero.

Se reportaron incidentes en La Habana y en Santiago de Cuba, ambas ciudades amanecieron con un inusual movimiento de personas frente a los hoteles del régimen.

Desde las seis de la mañana, vecinos y transeúntes comenzaron a reunirse discretamente, animados por una publicación en redes sociales que prometía la entrega de “ayudas económicas” en las principales instalaciones turísticas del país.

Giménez es conocido por difundir falsedades sobre temas de Cuba en redes sociales. Fue el responsable del bulo más reciente sobre la supuesta muerte de Raúl Castro y ha vuelto a llamar la atención de los cubanos con la misma estrategia.

En su publicación aseguraba que “a partir de las 8:00 a.m.” equipos identificados con pullovers amarillos repartirían 1.100 dólares por persona, y que incluso la televisión estatal cubriría el evento.

Lo más leído hoy:

La noticia, completamente falsa, se propagó rápidamente por grupos de Facebook y WhatsApp.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó que la movilización en Santiago fue consecuencia directa del engaño, y denunció la vulnerabilidad en que viven los cubanos, donde un simple rumor puede movilizar a cientos de personas.

“El pueblo, golpeado por la crisis y la desesperación, cayó nuevamente en la trampa de la desinformación”, escribió Mayeta. “Mientras tanto, el Gobierno responde con patrullas a un problema que no nació del pueblo, sino del engaño.”

El comunicador explicó que, ante la creciente concentración de personas, las autoridades enviaron patrullas policiales al lugar, intentando “controlar” la situación.

La presencia de agentes no detuvo la llegada de más ciudadanos, y el ambiente se tornó tenso hasta que el Ministerio de Turismo publicó una nota informativa urgente desmintiendo el rumor.

“El Ministerio de Turismo informa que es falsa la noticia que circula en algunos medios y plataformas digitales sobre la supuesta distribución de donaciones en hoteles del país tras el paso del huracán Melissa”, señala el comunicado.

“Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información falsa que pueda generar confusión.

La nota también aclaró que el MINTUR no es la institución encargada de canalizar donaciones y pidió a la población atender únicamente las comunicaciones oficiales de las entidades competentes.

Este nuevo episodio evidencia la desesperación que reina en la isla y cómo la desinformación se expande con rapidez en un contexto donde la falta de transparencia estatal alimenta los rumores y la gente, agotada por la escasez y el hambre, se aferra a cualquier promesa de ayuda.

Tras el comunicado del MINTUR, la respuesta de Giménez no tardó en llegar. "El fin justifica los medios… A ver si a la tercera va la vencida y algunos aprenden a ubicarme. Estoy en una oposición imaginativa y no gregaria que busca caminos inexplorados porque los conocidos no arrojan solución", dijo en Facebook.

El nuevo bulo de Ignacio Giménez no solo expuso la ingenuidad forzada de un pueblo desesperado, sino también la fragilidad de la comunicación oficial en Cuba, donde la censura informativa genera el terreno perfecto para la confusión y el engaño.