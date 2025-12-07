“Nenes, conecten la cabeza un día”: Ulises Toirac tras aglomeraciones por supuesta ayuda en los hoteles

Vídeos relacionados:

Ulises Toirac opina que hay mucha “gente descabezada” en Cuba tras las aglomeraciones suscitadas por una supuesta ayuda monetaria en los hoteles.

“La falsa noticia de la supuesta ayuda que se iba a repartir en los hoteles ha sido utilísima para demostrar la cantidad de gente descabezada que hay en este país”, dijo el humorista, un agudo crítico de la realidad cubana.

“La cuenta es fácil: nadie aquí reparte ayuda por la izquierda de ‘lo estipulado’, las cadenas hoteleras en Cuba tienen una situación precaria por la baja cantidad de Turismo y las relaciones que obviamente deben cuidar con el Gobierno del país anfitrión”, argumentó.

Toirac pidió a sus compatriotas que “conecten la cabeza”

“Nenes, conecten la cabeza un día. Esto va como va en buena medida por llevar el socket vacío. Y me disculpan los que fueron. Hay que ser extremadamente crédulos. Las redes están llenas de mierda, no le den entrada al cerebro”, concluyó.

En un comentario posterior, el humorista el fenómeno tiene que ver con la “credulidad con la que se engulle el contenido de las redes a pesar de las señales que indican manipulación”.

Rumor, movilización y desmentido

Este sábado, cientos de cubanos acudieron desde horas tempranas de este sábado a diversos hoteles del país creyendo que recibirían 1.100 dólares en ayuda tras el paso del huracán Melissa.

El rumor, difundido por el español Ignacio Giménez, provocó una movilización masiva que obligó al Ministerio de Turismo (Mintur) a desmentir públicamente la supuesta entrega de dinero.

Se reportaron incidentes en La Habana y en Santiago de Cuba, ambas ciudades amanecieron con un inusual movimiento de personas frente a los hoteles del régimen.

Desde las seis de la mañana, vecinos y transeúntes comenzaron a reunirse discretamente, animados por una publicación en redes sociales que prometía la entrega de “ayudas económicas” en las principales instalaciones turísticas del país.

Giménez es conocido por difundir falsedades sobre temas de Cuba en redes sociales. Fue el responsable del bulo más reciente sobre la supuesta muerte de Raúl Castro y ha vuelto a llamar la atención de los cubanos con la misma estrategia.

En su publicación aseguraba que “a partir de las 8:00 a.m.” equipos identificados con pullovers amarillos repartirían 1.100 dólares por persona, y que incluso la televisión estatal cubriría el evento.

La noticia, completamente falsa, se propagó rápidamente por grupos de Facebook y WhatsApp.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó que la movilización en Santiago fue consecuencia directa del engaño, y denunció la vulnerabilidad en que viven los cubanos, donde un simple rumor puede movilizar a cientos de personas.

“El pueblo, golpeado por la crisis y la desesperación, cayó nuevamente en la trampa de la desinformación”, escribió Mayeta. “Mientras tanto, el Gobierno responde con patrullas a un problema que no nació del pueblo, sino del engaño.”

El comunicador explicó que, ante la creciente concentración de personas, las autoridades enviaron patrullas policiales al lugar, intentando “controlar” la situación.

La presencia de agentes no detuvo la llegada de más ciudadanos, y el ambiente se tornó tenso hasta que el Ministerio de Turismo publicó una nota informativa urgente desmintiendo el rumor.

“El Ministerio de Turismo informa que es falsa la noticia que circula en algunos medios y plataformas digitales sobre la supuesta distribución de donaciones en hoteles del país tras el paso del huracán Melissa”, señala el comunicado.

“Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir información falsa que pueda generar confusión.

La nota también aclaró que el MINTUR no es la institución encargada de canalizar donaciones y pidió a la población atender únicamente las comunicaciones oficiales de las entidades competentes.