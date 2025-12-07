Preso político cubano Yosvany Rosell García Caso se recupera tras 40 días en huelga de hambre

Vídeos relacionados:

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso continúa su proceso de recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín, luego de haber permanecido 40 días en huelga de hambre que lo dejó al borde de la muerte.

Según informó este sábado su esposa, Mailin Sánchez, el joven se encuentra internado en la unidad de terapia intermedia, donde recibe hidratación intravenosa, vitaminas y medicamentos para restablecer el funcionamiento de su estómago y órganos afectados.

“Hoy, luego de cinco días, se va recuperando poco a poco, hidratándose con sueros y alimentándose. Gracias a Dios y a todas las oraciones”, expresó Sánchez en una publicación acompañada de mensajes de solidaridad y etiquetas en favor de la libertad de los presos políticos cubanos.

La familia de Yosvany Rosell agradeció el apoyo recibido desde dentro y fuera de Cuba, destacando la importancia de la presión internacional para visibilizar los casos de los prisioneros de conciencia que permanecen encarcelados por motivos políticos.

El caso de García Caso ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que han exigido al régimen cubano la liberación inmediata de todos los presos políticos, muchos de los cuales enfrentan condiciones críticas de salud debido al maltrato y la falta de atención médica en las cárceles.

Las etiquetas utilizadas por los activistas en redes sociales, como #LibertadParaYosvanyRosellGarciaCaso y #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos, se han viralizado en plataformas como Facebook y X (antes Twitter), donde numerosos cubanos dentro y fuera de la isla reclaman justicia y el respeto a los derechos humanos.

García Caso cumple una condena de 15 años por participar en las manifestaciones del 11J en Holguín.

En octubre inició la huelga de hambre que se prolongó por 40 angustiantes días, como protesta por su injusto encarcelamiento y las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios bajo control del régimen de La Habana.