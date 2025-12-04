Preso político cubano se recupera lentamente tras larga huelga de hambre

Vídeos relacionados:

El preso político y de conciencia Yosvany Rosell García Caso continúa recuperándose lentamente en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, de Holguín, tras una huelga de hambre que se prolongó durante 40 días.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, informó este miércoles desde La Habana que el prisionero “se mantiene con sueros y medicamentos para seguir restableciéndose”. Añadió que García Caso “tuvo diarrea, que es producto de lo débil que se encuentra hasta que su estómago coja su nivel”, y agradeció a quienes han mostrado preocupación y apoyo.

La mujer indicó que los médicos continúan hidratándolo y controlando su glucemia, que se mantiene algo alta “como puede ser normal luego de sus 40 días sin ingerir alimentos”. Afirmó además que su esposo envió “un abrazo anticomunista para todos” y concluyó su mensaje con la frase: “Abajo el PCC, patria, vida y libertad”.

El preso político había depuesto su huelga el 1 de diciembre, después de que las autoridades penitenciarias accedieran a trasladarlo a una celda de aislamiento, una de sus principales demandas. Durante las jornadas en que se conoció su decisión, una vigilia mambisa en Miami coincidió con el momento en que abandonó la protesta, en la que exiliados y activistas oraron por su salud y por la libertad de los presos políticos cubanos.

García Caso, herrero de profesión y padre de tres hijos, cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Holguín, una de las penas más severas impuestas a los manifestantes de aquellas jornadas.

Durante su huelga, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y la Embajada de Estados Unidos en La Habana expresaron su preocupación por su estado de salud y pidieron al régimen cubano garantizar atención médica adecuada.

Yosvany Rosell García Caso permanece hospitalizado bajo vigilancia médica mientras continúa su proceso de recuperación, tras superar lo que los especialistas calificaron como el momento más crítico de su estado.