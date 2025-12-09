La creadora de contenido cubana Claudia Artiles está viviendo una de las etapas más dulces —y también más agotadoras— de su vida. Desde sus historias de Instagram, la influencer respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes no dejan de interesarse por su embarazo. Con su estilo espontáneo y natural, Claudia contó cómo se siente realmente en estos días llenos de cambios y emociones.

“Gracias por preguntarme. Tengo muchas preguntas, pero muy pocas de cómo me siento. Casi todas son de cuánto tiempo tienes”, comentó, con una sonrisa, antes de dejar claro que prefiere no revelar las semanas de gestación hasta que pase “la primera etapa”. “Estoy pasando un embarazo con demasiado sueño. Lo único que quiero es dormir. Me siento muy cansada y agotada”, confesó con total sinceridad.

Además de hablar sobre su estado de ánimo, Claudia se refirió con humor a los cambios físicos que ha notado en su cuerpo. “Me dicen que me veo linda, pero yo me veo rechoncha”, admitió entre risas. Contó que, mientras trabajaba en su joyería, varias personas le comentaron que parecía haber engordado “30 libras”, algo que tomó con buen humor y mucha naturalidad.

Pese al cansancio y a los inevitables altibajos de esta etapa, Claudia está disfrutando de su embarazo con ilusión, recibiendo el cariño constante de sus seguidores. La influencer, que ya es mamá de Marlon, su pequeño de dos años con síndrome de Down, ha mostrado siempre una gran sensibilidad y amor incondicional hacia la maternidad. Su pareja, Ultrack, confesó recientemente que se quedó “en shock” al enterarse de la noticia, pero ambos viven con entusiasmo la espera de su nuevo bebé.

Con esa mezcla de ternura, humor y autenticidad que la caracteriza, Claudia continúa compartiendo con sus seguidores los detalles de su día a día, sin filtros ni poses. Y aunque asegura que lo único que desea por ahora es dormir, no hay duda de que está atravesando uno de los capítulos más felices y emocionantes de su vida.