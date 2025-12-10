Sor Nadieska Almeida: "La revolución dice que no deja a nadie atrás, pero el abandono es mayor que nunca"

Vídeos relacionados:
La Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska Almeida, publicó un mensaje en Facebook que rápidamente se ha extendido debido a la fuerza y claridad de sus palabras.
En un país donde la crítica abierta al poder continúa siendo castigada, articuló una reflexión profunda sobre la violencia, el miedo, la inseguridad y el deterioro humano que vive la sociedad cubana, señalando directamente al sistema político como responsable de haber sumido al pueblo "en la mayor de las miserias".
El texto, titulado "CUÍDATE", parte de una expresión cotidiana que para la religiosa ha adquirido un significado mucho más profundo, en medio de un entorno social marcado por el aumento de agresiones, la fractura moral, la desconfianza y la sensación permanente de desamparo.
Almeida explica que, aunque acoge con cariño ese gesto que tantas veces escucha, no puede evitar preguntarse "¿cuidarme de qué?, ¿de quién o de quiénes?", cuestionamiento que la lleva a desmontar la realidad de un país donde la población vive bajo una creciente inseguridad emocional y económica.
La monja cubana señala que detrás de este clima asfixiante hay una causa evidente: "el daño que hemos sufrido durante décadas a causa del sistema totalitario que nos han impuesto", un modelo destructor, fallido y culpable de haber "martillado y pisoteado" los sueños y expresiones de generaciones enteras.
Sor Nadieska carga contra el aparato de poder que ha controlado a Cuba durante más de seis décadas, y ha mantenido a la población "engañada, sometida, sufriendo y muriendo, literalmente".
Ella insiste en la necesidad de poner fin al miedo que paraliza a muchos ciudadanos, y pone al lado de quienes tienen la valentía de protestar.
"Cuidarnos, sí, de seguir siendo cómplices de divisiones entre nosotros, sobre todo de los que se atreven a disentir y a expresarse más allá de los riesgos y miedos", dijo.
La religiosa también advierte sobre la indiferencia que se abre paso en una sociedad agotada, donde el sufrimiento personal consume la energía que antes se destinaba a ayudar al prójimo.
"Cuidarnos de aquellos que siguen proclamando que la revolución no deja a nadie atrás, y la realidad nos dice que no ha habido época de mayor abandono", subrayó.
Asimismo, recuerda que la crisis espiritual y moral del país no puede adjudicarse a un supuesto olvido de Dios, sino a la decisión colectiva de haber sustituido la fe cristiana por el comunismo.
"Fuimos nosotros los que nos olvidamos de Él y optamos por una ideología ruidosa y ruinosa, que nos ha destruido, colocándonos en la mayor de las miserias, sin Dios y adoctrinados", recalcó.
Pero su mensaje, aunque profundamente crítico, no renuncia a la esperanza.
A pesar del cansancio, la impotencia y el desaliento que siente, Sor Nadieska asegura tener la certeza de que "nuestro día está cercano", una convicción que -afirma- la impulsa cada mañana a continuar hablando, denunciando y levantando la voz por quienes ya no pueden hacerlo.
"Cuidarnos y tomar conciencia de que todo esto pasará cuando juntos decidamos ponerle fin", dijo.
Finalmente, llama a reconstruir los valores que aún quedan, a cuidarse entre cubanos y a mostrar a las nuevas generaciones que aún es posible un país distinto.
"Nuestra isla tan azotada puede volver a ser opción para vivir y disfrutar de su belleza natural y de la mayor de sus riquezas, sus hijos", aseguró.
Con un mensaje que combina lucidez, denuncia y fe, la Hija de la Caridad vuelve a evidenciar aquello que el poder intenta acallar: que la realidad cubana es insostenible, que el dolor acumulado ya no puede disimularse y que la ciudadanía -incluidos miembros de la Iglesia- está perdiendo el miedo a señalar al verdadero responsable del colapso moral y social que atraviesa la nación.
Preguntas frecuentes sobre la crítica situación en Cuba y el impacto del régimen socialista
¿Cuál es la principal crítica de Sor Nadieska Almeida hacia el régimen cubano?
Sor Nadieska Almeida critica que la revolución cubana deja a la población en un estado de abandono nunca antes visto. Ella denuncia que el sistema político, a lo largo de décadas, ha sumido al pueblo cubano en la miseria, destruyendo la moral y las esperanzas de la sociedad. La religiosa resalta que el miedo y la inseguridad predominan, y llama a los cubanos a cuidar de quienes se atreven a disentir.
¿Cómo describe Sor Nadieska la situación social y económica en Cuba?
La situación social y económica en Cuba está marcada por el miedo, la inseguridad y el deterioro humano. Sor Nadieska destaca que la población vive en un clima asfixiante debido a un sistema político que ha destruido generaciones enteras. Además, señala que la indiferencia se ha apoderado de una sociedad agotada, donde el sufrimiento personal consume toda la energía que antes se destinaba a ayudar al prójimo.
¿Qué mensaje de esperanza ofrece Sor Nadieska a los cubanos?
Sor Nadieska ofrece un mensaje de esperanza al asegurar que el día de cambio para Cuba está cercano. A pesar del cansancio y la impotencia, ella mantiene la certeza de que si los cubanos deciden unirse para poner fin a la situación actual, podrán reconstruir valores y mostrar a las nuevas generaciones que un futuro mejor es posible.
¿Cuál es el legado que el sistema cubano ha dejado a las nuevas generaciones según el contexto proporcionado?
El sistema cubano ha dejado un legado de miedo, sometimiento y precariedad a las nuevas generaciones. Según el sacerdote Alberto Reyes, los jóvenes han heredado un patrón de vida marcado por el adoctrinamiento, la agresión al disidente y la vida precaria como virtud. Sin embargo, Reyes también señala que el cambio puede comenzar cuando la sociedad se pregunta por qué las cosas deben ser así y busca transformarse.
¿Qué impacto tiene el régimen socialista en la vida diaria de los cubanos, según los testimonios del contexto?
El régimen socialista en Cuba ha llevado a la población a enfrentar escasez, hambre y enfermedades sin acceso a recursos básicos. Testimonios de diferentes cubanos, incluidos médicos y madres, reflejan un país donde la supervivencia es un desafío diario. La falta de medicamentos, apagones prolongados y el colapso del sistema sanitario agravan la situación, mientras el gobierno se muestra indiferente al sufrimiento de su pueblo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.