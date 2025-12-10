Sor Nadieska Almeida: "La revolución dice que no deja a nadie atrás, pero el abandono es mayor que nunca"

Vídeos relacionados:

La Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska Almeida, publicó un mensaje en Facebook que rápidamente se ha extendido debido a la fuerza y claridad de sus palabras.

En un país donde la crítica abierta al poder continúa siendo castigada, articuló una reflexión profunda sobre la violencia, el miedo, la inseguridad y el deterioro humano que vive la sociedad cubana, señalando directamente al sistema político como responsable de haber sumido al pueblo "en la mayor de las miserias".

El texto, titulado "CUÍDATE", parte de una expresión cotidiana que para la religiosa ha adquirido un significado mucho más profundo, en medio de un entorno social marcado por el aumento de agresiones, la fractura moral, la desconfianza y la sensación permanente de desamparo.

Almeida explica que, aunque acoge con cariño ese gesto que tantas veces escucha, no puede evitar preguntarse "¿cuidarme de qué?, ¿de quién o de quiénes?", cuestionamiento que la lleva a desmontar la realidad de un país donde la población vive bajo una creciente inseguridad emocional y económica.

La monja cubana señala que detrás de este clima asfixiante hay una causa evidente: "el daño que hemos sufrido durante décadas a causa del sistema totalitario que nos han impuesto", un modelo destructor, fallido y culpable de haber "martillado y pisoteado" los sueños y expresiones de generaciones enteras.

Sor Nadieska carga contra el aparato de poder que ha controlado a Cuba durante más de seis décadas, y ha mantenido a la población "engañada, sometida, sufriendo y muriendo, literalmente".

Captura de Facebook / Nadieska Almeida

Ella insiste en la necesidad de poner fin al miedo que paraliza a muchos ciudadanos, y pone al lado de quienes tienen la valentía de protestar.

"Cuidarnos, sí, de seguir siendo cómplices de divisiones entre nosotros, sobre todo de los que se atreven a disentir y a expresarse más allá de los riesgos y miedos", dijo.

La religiosa también advierte sobre la indiferencia que se abre paso en una sociedad agotada, donde el sufrimiento personal consume la energía que antes se destinaba a ayudar al prójimo.

"Cuidarnos de aquellos que siguen proclamando que la revolución no deja a nadie atrás, y la realidad nos dice que no ha habido época de mayor abandono", subrayó.

Asimismo, recuerda que la crisis espiritual y moral del país no puede adjudicarse a un supuesto olvido de Dios, sino a la decisión colectiva de haber sustituido la fe cristiana por el comunismo.

"Fuimos nosotros los que nos olvidamos de Él y optamos por una ideología ruidosa y ruinosa, que nos ha destruido, colocándonos en la mayor de las miserias, sin Dios y adoctrinados", recalcó.

Pero su mensaje, aunque profundamente crítico, no renuncia a la esperanza.

A pesar del cansancio, la impotencia y el desaliento que siente, Sor Nadieska asegura tener la certeza de que "nuestro día está cercano", una convicción que -afirma- la impulsa cada mañana a continuar hablando, denunciando y levantando la voz por quienes ya no pueden hacerlo.

"Cuidarnos y tomar conciencia de que todo esto pasará cuando juntos decidamos ponerle fin", dijo.

Finalmente, llama a reconstruir los valores que aún quedan, a cuidarse entre cubanos y a mostrar a las nuevas generaciones que aún es posible un país distinto.

"Nuestra isla tan azotada puede volver a ser opción para vivir y disfrutar de su belleza natural y de la mayor de sus riquezas, sus hijos", aseguró.

Con un mensaje que combina lucidez, denuncia y fe, la Hija de la Caridad vuelve a evidenciar aquello que el poder intenta acallar: que la realidad cubana es insostenible, que el dolor acumulado ya no puede disimularse y que la ciudadanía -incluidos miembros de la Iglesia- está perdiendo el miedo a señalar al verdadero responsable del colapso moral y social que atraviesa la nación.