Iglesia Católica en Santiago de Cuba denuncia abandono y suciedad frente a la casa de Dios

Denuncian acumulación de basura en iglesia de Santiago de Cuba e inacción del régimen

El reclamo de la Iglesia Católica en Santiago de Cuba sacudió las redes sociales: el párroco de la iglesia Santísima Trinidad y su comunidad denunciaron públicamente la acumulación de basura frente al templo, calificando la situación como “indignante, dolorosa y profundamente irrespetuosa”.

Según publicó el Arzobispado de Santiago de Cuba en su página oficial de Facebook, el padre Raoul Bekolo, junto a los fieles de la parroquia, exigió a las autoridades locales que retiren de inmediato los desechos acumulados frente a la entrada principal y que se adopten medidas para impedir que el problema vuelva a repetirse.

“¡Basta ya! ¡No más basura frente a la iglesia!”, escribió el párroco en una publicación que reflejó la indignación de los creyentes, además de denunciar una situación que por años se ha hecho habitual en ese céntrico templo de Santiago de Cuba.

El mensaje denuncia la falta de gestión de los servicios comunales y la pérdida de respeto hacia los espacios religiosos y públicos de la ciudad.

El templo Santísima Trinidad, considerado un centro espiritual e histórico para los santiagueros, sufre desde hace tiempo los efectos del abandono institucional.

“La basura frente al templo no solo contamina el ambiente, sino también la imagen de una ciudad rica en cultura, historia y espiritualidad”, lamentó el sacerdote.

La comunidad cristiana pidió que se garantice una solución duradera y que se promueva una educación cívica que fomente el respeto al entorno y a los lugares sagrados.

En palabras del padre Bekolo, la fe también se demuestra cuidando lo que pertenece a todos: “¡No más basura frente a la casa de Dios!”.

En Santiago de Cuba, la situación de abandono y falta de respeto hacia los espacios religiosos ha sido reiteradamente denunciada por sacerdotes y comunidades de fe.

En al menos tres ocasiones distintas, una iglesia del Reparto Flores fue atacada con piedras que rompieron cristales y dañaron muros, pese a tratarse de un centro que ofrece servicios comunitarios como comida y agua potable.

La impunidad de estos actos ha sido cuestionada por los propios religiosos, quienes afirman que las autoridades no han tomado medidas efectivas.

En otra parroquia de la ciudad, la colocación de una tarima y hasta un baño público frente al templo fue denunciada por un sacerdote como un atropello a la libertad religiosa.

A pesar de la interrupción de sus actividades litúrgicas, la comunidad mantuvo su labor humanitaria y denunció públicamente el irrespeto institucional.

El problema no es exclusivo de los templos. En todo el oriente del país, los reportes de acumulación de basura en lugares sensibles han crecido, como ocurrió frente al cementerio de Guantánamo, donde los vecinos conviven con desechos sin que haya una respuesta oficial.

La situación fue descrita por los residentes como “insalubre y humillante”, en una zona destinada al descanso de los fallecidos. La comunidad denunció el abandono y exigió soluciones, como se detalla en el testimonio de familias guantanameras.

Mientras tanto, desde La Habana, el propio régimen cubano ha reconocido públicamente que no puede sostener los servicios de limpieza urbana.

La falta de recursos, sumada a una gestión deficiente, ha llevado al colapso de los sistemas comunales en todo el país.

Este reconocimiento oficial quedó plasmado en una admisión pública de incapacidad para limpiar ni pagar los servicios básicos, que pone en entredicho la voluntad real del gobierno de atender estos problemas.