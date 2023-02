Beangel, Randy Malcom y Kelvis Ochoa estrenan "Te pienso", dedicada al amor por Cuba

Los músicos cubanos Randy Malcom y Kelvin Ochoa, junto al dúo Beangel, estrenan este 14 de febrero el videoclip del sencillo Te pienso, un tema dedicado al amor por Cuba y a los balseros cubanos que no lograron completar su travesía en el mar.

Este martes se estrenó por todas las plataformas el videoclip, que al decir de la productora independiente Puntilla es “una declaración de amor por su Cuba natal, una historia sobre la isla y las personas que la extrañan”.

También comentaron que esta canción es parte del último álbum Mimi is Love, del dúo Beangel, integrado por los artistas cubanos Beatriz "Bea" César y Ángel "Pututi" Arce.

Los autores de este tema afirmaron, además, que con esta canción y su videoclup quieren “recordar el amor por Cuba, además de “rendir respeto a los balseros, a los que nunca llegaron y murieron en el mar”.

El dúo de Beatriz César y Ángel Arc es conocido también por su trabajo como compositores. Tras el lanzamiento de su primer álbum Por tu amor (2015), decidió adentrarse más en el mundo de la producción. Fue así como nacieron los temas Si no vuelves, Te duele, Lo que tú y yo vivimos de Gente de Zona y Soy yo de Marc Anthony.

Ambos artistas han trabajado, además, con los músicos Fanny Lu, Diana Fuentes y Leoni Torres, además de realizar coros para Jennifer López, Marc Anthony, Silvestre Dangond, Basilos, el álbum #ElDisco de Alejando Sanz, ganador en los Grammy Awards 2020, así como de los discos En letras de otro y Otra Cosa de Gente de Zona.

El más reciente álbum de este dúo, Mimi Is Love, incluye además de Te pienso, los éxitos Pan Con Mantequilla, Cuando Tú Sonríes y Tienes Arte, junto a Leoni Torres.

Te Pienso (Letra)

Pero te pienso/ Siempre te pienso/ No importa la distancia entre nosotros/ Sabemos que somos Uno del otro/ Pero te pienso/ Siempre te pienso/ No importa la distancia entre nosotros/ Sabemos que somos uno del otro/ Y sé que volveré por ti/ Tu camino está guardado en mi/ Y aunque pensamos diferente/ Hay mucho que quedó pendiente/ Y sé que volveré por ti/ Tu camino está guardado en mi/ Y aunque pensamos diferente/ Hay mucho que quedó pendiente/ Cuando me fui/ Buscando algo que a tu lado yo perdí/ Algo que va por dentro/ Y que estaba muriendo/ Se nos acababa el tiempo/ Tanta soledad y lamento/ Prefiero recordarte mía/ Desde la sinceridad del sentimiento/ Echo de menos tu vida en la mía/ Pero extrañarte/ No es una salida/ Y aunque no verte sea una agonía/ No habrá tristeza en esta melodía/ No te quiero perder no me vas a perder no te quiero perder no me vas a perder/ Y es que te llevo dentro/ no hay una ley que a ti te saque de mi pecho/ y aunque hay algunos que se sientan con derecho/ del dicho al hecho hay un buen trecho/ y no te voy a olvidar/ aunque pasen los años/ cada recuerdo tuyo sabes que lo extraño/ voy a volver por ti/ aunque tú no lo creas/ ya falta menos para que baje la marea/ Con un nudo en la garganta/ Ya me está matando poco a poco esta añoranza/ Y no hay una puesta de sol que no te pensar/ No hay instante que no muera por tenerte/ No te quiero perder/ No me vas a perder/ No te quiero perder/ No me vas a perder/ No te voy a perder/ Y sé que volveré por ti/ Tu camino está guardado en mi/ Y aunque pensamos diferente/ Hay mucho que quedó pendiente/ Y sé que volveré por ti/ Tu camino está guardado en mi/ Y aunque pensamos diferente/ Hay mucho que quedó pendiente/ Pero te pienso/ Siempre te pienso

