Michel Mirabal regala obra a Willy Chirino: "Le hablé de Cuba un montón"

El pintor cubano Michel Mirabal regaló una obra suya al cantante Willy Chirino, a raíz de una nueva visita suya a Estados Unidos. "Le hablé de Cuba un montón", dijo el artista plástico en sus redes sociales.

“Le hablé de Jatibonico , Taco Taco y Tacón , de Guanajay, de Perico, Bijirigua y Bolondrón, de Celia, Pinar del Río y su gente, de la caldosa y su más famosa canción, le hablé de la patria y el corazón, le hablé de Cuba … un montón”, expresó Mirabal este sábado en Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Michel Mirabal

La obra que Mirabal regaló a Chirino es una de sus peculiares banderas cubanas, una constante en el trabajo del artista, que ha sabido explotar comercialmente esta imagen en una serie de obras que representan la enseña nacional.

“Me place infinitamente obsequiarte lo más Preciado que puede tener un artista, que es su obra y, en este caso, una interpretación muy personal de nuestra bandera cubana, con todo el respeto que merece”, señaló Mirabal en su publicación.

Autor de varias obras por encargo para la decoración de espacios públicos en Cuba, Mirabal inauguró en octubre pasado un mural dedicado a la Virgen de la Caridad en el aeropuerto José Martí de La Habana, como símbolo de unión de todos los cubanos.

“Cachita ampara a todos los cubanos”, declaró el artista en una publicación de Facebook en la que compartió fotografías de la obra: un gran girasol con la bandera cubana en el centro, que expresan la cubanía a través del color amarillo de la santa patrona de Cuba y la bandera.

"Creo muy profundamente que uno como artista y cubano que vive dentro de Cuba no puede dejarse arrebatar símbolos de ningún tipo solo por el hecho de que sea usado por otras personas con otros fines", consideró el autor preguntado por la utilización de girasoles como símbolo de cubanía por parte de activistas cubanos por los derechos humanos.

No obstante su particular visión patriótica, el artista celebrado por las instituciones culturales del régimen cubano se ha posicionado en contra de la represión de otros colegas y actores de la sociedad civil cubana que reclaman ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“A pesar de que pueda tener grandes diferencias con la manera de tratar a nuestra bandera en sus performances, se lo dije a amigos, conocidos y ahora lo comparto por aquí: no estoy de acuerdo con el arresto y procesamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Muchas personas cercanas me dijeron, 'oyeee no te metas en eso', pero si aceptamos eso, ¿hasta dónde llegaríamos como sociedad?”, indicó en marzo de 2020 el artista en redes.

Mirabal, que tuvo la “suerte” de ser elegido “para para hacerle un regalo al presidente Obama cuando estuvo en nuestro país”, viajó recientemente a Estados Unidos y este viernes se encontró con Willy Chirino en Flamingo Theater Bar, donde tocó el músico cubano, Kelvis Ochoa, quien vendió todas las localidades a pesar de ser otro de los artistas que residen en Cuba y evitan hablar “de política”.

Compartiendo imágenes y videos con el músico afincado en Miami desde hace más de medio siglo, uno de las grandes figuras del exilio cubano y referente para los cubanos “amantes de la libertad”, Mirabal le explicó el mensaje de su obra.

Por su parte, Willy le cantó un estribillo de un tema tradicional cubano. “Ay mamá, siento un bombo que me está llamando”, entonó el músico exiliado, que toca el próximo sábado 30 de julio en la misma sala. Casualidad o intencionalidad, el estribillo elegido por Willy se podría asociar a las protestas que por estos días protagonizan cubanos de varios municipios que han salido a las calles al sonido de calderos, congas y gritos de libertad.

Tras compartir su admiración por el músico, al que confesó haber querido regalar una de sus obras desde su primer viaje a Estados Unidos, Mirabal deseó “que con ella llegue todo el amor que te profesa tu pueblo, amén de cualquier diferencia de cualquier índole”.

Más allá de las rimas utilizadas como metáfora del diálogo entre ambos, Mirabal no hizo referencia a cuáles fueron las noticias que transmitió al músico en esa conversación en la que "habló de Cuba un montón".

Informado sobre la realidad de miseria, desigualdad y represión que sufren los cubanos, ¿habrá tenido realmente Willy Chirino que escuchar a Mirabal hablar de Celia Cruz, de caldosas, de Guanajay, y de patria y corazón?

O quizás le habrá expuesto su opinión acerca del lugar adonde "hemos llegado como sociedad", teniendo en cuenta que se cumple un año de encarcelamiento de Otero Alcántara por ultraje a los símbolos patrios y miles de cubanos permanecen en las cárceles por protestar al grito de Patria y Vida, expresar su pensamiento y promover derechos humanos, democracia y libertad para Cuba.