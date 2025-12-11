El grito y llanto del niño al ver a su padre: desgarrador reencuentro en Cuba que conmueve las redes

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de usuarios tras mostrar el emotivo reencuentro entre un padre y su hijo en Cuba, después de un largo tiempo separados.

En las imágenes, difundidas por el usuario @fernan9104, se ve al niño correr hacia su padre en cuanto lo reconoce, gritando con fuerza “¡Papá!” antes de lanzarse a sus brazos entre sollozos. El hombre, visiblemente emocionado, lo abraza con ternura mientras el pequeño no puede contener el llanto.

La escena, grabada en el portal de una vivienda cubana, muestra cómo la familia presencia el momento conmovida, mientras el padre se inclina para sostener a su hijo que se aferra a su cuello sin querer soltarlo.

El breve pero poderoso clip ha tocado fibras sensibles en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su empatía y tristeza por la separación que viven tantas familias cubanas debido a la migración.

“Este video parte el alma”, comentó una internauta, mientras otros destacaron que “no hay distancia que pueda romper el amor de un padre y un hijo”.

En los últimos años, la crisis económica y la falta de oportunidades en Cuba han provocado la salida masiva de miles de padres y madres que dejan a sus hijos atrás con la esperanza de poder reunirse algún día, como muestra este desgarrador reencuentro.