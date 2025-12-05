A veces el amor más puro no necesita palabras. Solo un olfato, una voz familiar y un abrazo lleno de años acumulados. Así fue el reencuentro de Zudiana (@zudianacuba), una cubana que volvió a ver a su perrita después de tres años separadas, en un video que ha conmovido a miles en TikTok.

En las imágenes, la joven se arrodilla llorando mientras su perrita corre hacia ella, le salta encima y la llena de lamidas. La emoción es tan grande que ni ella puede hablar. “Mi niña después de tres años recuerda a su mami”, escribió Zudiana junto al video, que publicó de su regreso a la isla.

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación. “Qué bonito, ellos nunca nos olvidarán”, escribió una usuaria. Otra confesó entre lágrimas: “Me hiciste llorar, solo pienso en el día que me vean los míos”. Muchas personas que viven fuera de Cuba se identificaron con la escena y contaron sus propias historias de separación de sus mascotas.

Zudiana respondió con ternura a varios mensajes, explicando que también temía que su perrita no la recordara: “La mía ya hacía tres años no me veía y mira, solo de olerme y hablarle ya con eso. Lo difícil es volver a dejarla, eso te parte el alma”. En otro comentario, contó que espera poder llevarla consigo el próximo año: “Si Dios lo permite la quiero traer, pero mi mamá está muy apegada a ella”.

El video se ha convertido en una cadena de recuerdos y emociones compartidas. Muchos usuarios contaron que sus perros también los reconocieron después de años, otros lloraron al recordar a los que perdieron. “Ellos son más fieles que los seres humanos”, escribió un seguidor, resumiendo lo que todos sentían al ver la escena.

La historia de Zudiana es más que un reencuentro: es una prueba de que el amor verdadero no entiende de fronteras ni de tiempo. Los animales no olvidan a quienes los aman, y en cada regreso, aunque pasen los años, siempre hay un ladrido, un salto y una mirada que lo dice todo.