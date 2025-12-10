Un reencuentro familiar compartido por la cubana Liset Gómez (@lisetgomezo2) en TikTok ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de la isla. “Después de tanto llorar con los reencuentros de otros… hoy me toca a mí vivir el mío. No hay palabra que describa este momento. Solo el corazón entiende”, escribió la joven junto a un video que resume años de espera y kilómetros de distancia en un solo abrazo.

El clip, grabado en una calle de Camagüey, muestra el instante en que Liset llega a casa y su familia corre a recibirla entre lágrimas y risas. El tema Hoy, de Gloria Estefan, suena de fondo mientras madre, padre y hermano se funden con ella en un abrazo que parece detener el tiempo. La escena, sencilla y sincera, ha tocado fibras profundas en la comunidad cubana, donde la migración y las despedidas forman parte de la vida cotidiana.

“Aquí los que hoy lloramos contigo esperando que llegue nuestro reencuentro”, escribió una usuaria, reflejando la empatía de muchos que aún sueñan con regresar o reencontrarse. Otros comentarios como “Ya casi llega el mío y empecé a llorar desde ahora” o “Orando mucho para que también regresen mis tres hijos” muestran cómo el video se transformó en un desahogo colectivo, un rincón de esperanza compartida entre desconocidos que entienden el mismo dolor.

“Se llora cuando uno se va por todo lo que dejamos atrás, se llora aquí por las ausencias y se llora al regresar de felicidad”, escribió otra internauta, resumiendo con precisión el sentimiento común de miles de migrantes.

Con más de 120 comentarios y miles de “me gusta”, el video de Liset se ha convertido en un espejo emocional para quienes viven lejos de Cuba. “Todos necesitamos esa curita para el corazón”, respondió la creadora a uno de los mensajes, recordando que, aunque la distancia duela, el amor siempre encuentra la manera de volver a casa. El suyo llegó después de tres años lejos.