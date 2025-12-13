Regresan a Cuba 220 médicos desde Venezuela mientras persiste silencio oficial sobre situación de cooperantes

Vídeos relacionados:

Un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, con 220 colaboradores cubanos de la salud procedentes de Venezuela.

La llegada fue celebrada por medios oficiales como parte del regreso “habitual” de profesionales que culminan su misión o viajan de vacaciones, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del retorno.

El arribo fue confirmado por la propia terminal aérea a través de una publicación en redes sociales: “En estos momentos un vuelo perteneciente a la aerolínea venezolana Conviasa aterrizó en nuestro aeropuerto para traer de regreso a la Patria un equipo de 220 colaboradores médicos. ¡Bienvenidos a Cuba!”.

Por su parte, la Brigada Médica Cubana en Venezuela informó desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) que se celebró “un acto emotivo presidido por el Dr. Duniel López Góngora para colaboradores que parten de vacaciones y otros que culminan su misión en Venezuela”.

En la ceremonia, según el comunicado, se reconoció a los trabajadores destacados “por su entrega y humanismo”, con el tradicional lema “¡Misión cumplida!”.

Ninguno de los mensajes oficiales, sin embargo, hace referencia al complejo escenario político y militar que atraviesa la región.

Desde hace semanas, la tensión en el Caribe se ha incrementado tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas y las amenazas de una intervención militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

En ese contexto, el gobierno cubano ha mantenido un silencio absoluto sobre la suerte de los miles de cooperantes que aún permanecen en territorio venezolano.

De acuerdo con estimaciones diplomáticas y de organizaciones independientes, entre 10,000 y 20,000 cubanos trabajan actualmente en Venezuela en misiones médicas, educativas y técnicas, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 25,000 al incluir personal vinculado a tareas de inteligencia, logística y asesoría militar.

El régimen cubano, sin embargo, no publica cifras oficiales ni detalles sobre los acuerdos que sustentan estas misiones, amparadas en convenios bilaterales firmados desde el año 2000 bajo el chavismo.

El retorno del grupo de 220 colaboradores se presenta oficialmente como un movimiento rutinario dentro del programa de rotación del personal, pero la ausencia de información complementaria genera interrogantes.

Ninguna autoridad cubana —ni del ministerio de Salud Pública (MINSAP), ni del Ministerio de Relaciones Exteriores— ha explicado si el vuelo forma parte de un plan de retorno mayor o de medidas de prevención ante un posible agravamiento de la situación en Venezuela.

Mientras tanto, las redes sociales afines al régimen se han limitado a resaltar el componente simbólico del regreso, con mensajes de tono triunfalista y referencias al “legado de solidaridad internacionalista”.

Para algunos observadores, este tipo de comunicación controlada recuerda el patrón habitual del régimen ante escenarios de riesgo externo, donde se evita reconocer cualquier situación que pueda interpretarse como una retirada o una crisis de confianza con sus aliados políticos.

Otros interpretan estos vuelos como parte de una estrategia de repliegue gradual, destinada a reducir la exposición de personal civil en medio de la incertidumbre sobre el futuro del chavismo.

Lo cierto es que, en contraste con la discreción oficial, el regreso de los 220 médicos cubanos ocurre en un momento especialmente delicado, cuando crecen las dudas sobre la seguridad y el destino de miles de compatriotas que aún permanecen en territorio venezolano.

Ni el MINSAP ni el gobierno de La Habana han ofrecido declaraciones públicas sobre el número de colaboradores activos, las condiciones de su estancia ni los protocolos en caso de emergencia. En ausencia de información transparente, el silencio sigue siendo la respuesta del régimen ante una situación que combina opacidad, dependencia y riesgo.