Nombran calle Eusebio Leal en el Casco Antiguo de Panamá

Una de las vías más emblemáticas del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá fue oficialmente nombrada este 12 de diciembre de 2025 como calle Eusebio Leal Spengler, en homenaje al historiador cubano recordado por su papel fundamental en la restauración y defensa del patrimonio de La Habana Vieja.

La ceremonia tuvo lugar en el corregimiento de San Felipe, donde se desarrolló un acto cargado de simbolismo cultural, presentado como un tributo a la hermandad y amistad entre los pueblos de Cuba y Panamá, expuso la Embajada de Cuba en Panamá en su página de Facebook.

La calle, ubicada en la conocida Avenida A, incorpora ahora una señalización que incluye una frase pronunciada por Leal durante una de sus visitas al país: “Panamá tiene el Casco Antiguo más rico de América, por su influencia española, francesa y caribeña”, según informó Prensa Latina.

Un homenaje con profundo contenido cultural

El acto contó con la presencia del embajador de Cuba en Panamá, Víctor Cairo, y de Alberto “Beto” Tuñón, vicepresidente de una fundación panameña dedicada a la preservación del patrimonio histórico y amigo cercano del intelectual cubano. Durante la ceremonia, Tuñón evocó recuerdos personales de Leal, a quien describió como un estudioso meticuloso y una figura humana de gran sensibilidad.

Como parte del homenaje, leyó un poema escrito especialmente para la ocasión, titulado “La Habana, el Son y Eusebio Leal”, resaltando la estrecha relación del historiador con la música, la poesía y las artes como expresiones esenciales de la identidad cultural.

Tuñón también recordó el interés de Leal por la memoria histórica más allá de Cuba, mencionando su atención a un antiguo machete hallado en una vivienda panameña donde habría residido el general independentista Antonio Maceo durante su estancia en el país a finales del siglo XIX.

Un legado que trasciende fronteras

La iniciativa para nombrar la calle surgió del trabajo conjunto entre las autoridades del corregimiento de San Felipe y la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, como un reconocimiento a la huella intelectual y patrimonial de Leal en el ámbito latinoamericano.

En sus palabras, el embajador Víctor Cairo —quien culmina su misión diplomática en Panamá— destacó la importancia del momento:

“Qué mejor día y ocasión que esta, cuando gracias al compromiso de muchos con las relaciones culturales e históricas de hermandad y solidaridad entre ambos pueblos, una calle lleva el nombre del cubano universal”.

El evento contó además con la participación de autoridades locales, entre ellas Mario Kennedy, representante del corregimiento de San Felipe, y estuvo acompañado por interpretaciones musicales de un danzón y una habanera, en una jornada que entrelazó símbolos y tradiciones de ambas naciones.

Más allá del gesto urbano, el nombramiento de la calle subrayó la vigencia del legado de Eusebio Leal Spengler (1942–2020) y su defensa de la cultura, la memoria histórica y el patrimonio como pilares de la identidad de los pueblos.