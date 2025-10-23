Amaury Pérez evoca a “su amigo” Fidel Castro al recibir un premio en La Habana

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Amaury Pérez Vidal, figura reconocida del movimiento de la Nueva Trova, recordó su amistad con el dictador Fidel Castro al recibir en La Habana la Distinción Maestro de Juventudes, entregada por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en reconocimiento a su trayectoria artística.

Durante la ceremonia, Pérez agradeció a sus maestros, colegas y familiares, y evocó a figuras centrales de su vida artística, entre ellas a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González y al fallecido historiador Eusebio Leal.

Sin embargo, una parte de su intervención mencionó a Fidel Castro como “su amigo, el Comandante en Jefe”, lo cual llamó la atención y generó polémica dentro y fuera de Cuba.

“Pensé en mis maestros posteriores, Frank Fernández, Julián Fernández, mi profesor de guitarra, Silvio, Pablo, Sara, José María Vitier, Juan Manuel Ceruto, en todos mis compañeros de la Nueva Trova y en mi amigo, el Comandante en Jefe, Fidel Castro”, expresó el artista.

El intérprete, de 71 años, afirmó que “la cultura nos salvó y nos salvará” y que el reconocimiento lo recibía con una mezcla de “incertidumbres y certezas”. Agradeció a la AHS por el galardón y a los jóvenes artistas que continúan el legado cultural cubano.

En el tramo final de su discurso, Amaury Pérez citó a Eusebio Leal, el antiguo historiador de La Habana, y cerró con la consigna revolucionaria: “¡Patria y Fe! ¡Venceremos!”.

Sus palabras fueron difundidas por el escritor y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, quien compartió el texto íntegro del discurso en sus redes sociales.

La mención a Fidel Castro generó una oleada de comentarios en redes sociales. Mientras medios oficialistas resaltaron el mensaje de “fidelidad y amor a la Patria”, numerosos usuarios criticaron lo que calificaron de “sumisión” y “nostalgia por una dictadura” que sigue marcando la vida cultural y política de la isla.

Algunos usuarios expresaron orgullo por la trayectoria del trovador, mientras otros lamentaron que figuras de su generación continúen exaltando al fallecido líder comunista.

“Amaury sigue atrapado en el pasado, en un país donde los jóvenes se marchan y los artistas callan por miedo”, escribió un comentarista en Facebook.

El premio Maestro de Juventudes reconoce a personalidades destacadas en la formación cultural y artística de nuevas generaciones. Entre sus anteriores galardonados figuran Fernando Pérez, Adela Legrá y Frank Fernández.