Eduardo Casanova, el Fidel de la serie "Aída", anuncia que tiene VIH: "Lo hago con dignidad"

El actor y director español Eduardo Casanova, conocido entre los cubanos por su papel como Fidel Martínez en la popular serie Aída, sorprendió este jueves al anunciar públicamente que tiene VIH.

Lo hizo a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde aseguró que da este paso “con dignidad” y con la esperanza de contribuir a romper el estigma que aún pesa sobre las personas que viven con el virus.

“TENGO VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, escribió el artista.

Casanova, de 34 años, también aprovechó su publicación para anunciar un nuevo proyecto audiovisual que abordará este tema: una película documental producida por Jordi Évole, que se estrenará en cines el próximo año. “No es un programa de televisión, es una película documental”, aclaró el actor, quien aseguró sentirse “profundamente feliz” pese al miedo y la incertidumbre que conlleva compartir una confesión tan íntima.

Según el propio Casanova, su decisión nace del deseo de visibilizar una realidad que sigue marcada por el estigma y la desinformación. “Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo”, añadió.

En declaraciones recientes a El País, el actor habló también de su más reciente trabajo como creador, la serie Silencio, estrenada el pasado 1 de diciembre —Día Mundial del Sida— en Movistar Plus+. En ella, Casanova explora la evolución del VIH desde los inicios de la pandemia hasta la actualidad, combinando “humor, vampiros, crítica social y reivindicación”.

“Silencio es mi primera serie como showrunner, guionista y director. Ya dirigí una serie por encargo [Nacho, sobre Nacho Vidal], donde pude poner mi sello, pero esta es completamente mía”, explicó el actor en entrevista con el medio español.

“El silencio que viven hoy las personas con VIH es terrorífico”, remarcó. Durante la promoción de Silencio, Casanova expresó su intención de cambiar la narrativa tradicional sobre el VIH y el sida: “Siempre son las mismas: memoria, hombres homosexuales, hombres drogadictos, catástrofe y muerte”, señaló.

Su anuncio ha sido recibido con apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores. Eduardo Casanova, conocido por su estilo transgresor y su compromiso con causas sociales, da así un nuevo ejemplo de valentía y sensibilidad. Su mensaje, “Lo hago con dignidad”, es también un llamado a la empatía y a la lucha contra el estigma que aún rodea al VIH.