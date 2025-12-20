Miami Beach estrena taxi acuático gratis que conecta con Miami: Esto es lo que debes saber

Miami Beach apuesta nuevamente por el mar para resolver uno de sus problemas más persistentes: el tráfico terrestre.

A partir del 20 de enero de 2026, residentes y turistas podrán disfrutar de un nuevo sistema de taxi acuático gratuito que conectará la ciudad con el centro de Miami, una iniciativa que promete transformar la movilidad urbana en la zona.

Una solución marítima a los atascos de siempre

La congestión vehicular entre Miami y Miami Beach ha sido, por décadas, una fuente constante de frustración tanto para los locales como para los visitantes.

Sin embargo, esta vez las autoridades han optado por retomar una idea que había fracasado en el pasado, pero con una fórmula renovada: un servicio de taxi acuático sin costo alguno y con operación regular durante todo el año.

“Es un momento emocionante para avanzar con proyectos de movilidad que realmente mejoran la calidad de vida de nuestros residentes y visitantes”, declaró Steven Meiner, alcalde de Miami Beach.

“He estado trabajando activamente para traer un sistema de taxi acuático gratuito a Miami Beach, una iniciativa revolucionaria que puede aliviar la congestión del tráfico mediante un transporte más limpio y eficiente”, añadió.

¿Qué ofrecerá el nuevo servicio?

El servicio será operado por la empresa Water Taxi of Fort Lauderdale LLC, una firma con experiencia en transporte acuático en el sur de Florida.

Según los planes actuales, las embarcaciones tendrán 40 pies de eslora y conectarán dos puntos clave: el Venetian Marina & Yacht Club (centro de Miami) y Maurice Gibb Memorial Park (Sunset Harbour, Miami Beach).

En esta primera etapa, el servicio funcionará solo de lunes a viernes, con los siguientes horarios:

De 7:00 a 16:30: embarcaciones cada 60 minutos.

De 16:30 a 19:30: embarcaciones cada 30 minutos.

La ciudad aún no ha anunciado si el servicio incluirá operaciones durante los fines de semana, aunque se prevé una posible ampliación futura, dependiendo de la financiación y la respuesta del público.

De hecho, las autoridades ya evalúan extender la ruta de norte a sur por la vía navegable de Indian Creek.

De los fracasos anteriores al modelo actual

No es la primera vez que Miami Beach intenta implementar este tipo de transporte marítimo. En 2024, el Poseidon Ferry buscó conectar South Beach con el centro de Miami a través de un servicio pagado.

Sin embargo, los problemas técnicos, la baja frecuencia y la escasa demanda llevaron a su cancelación.

Según los registros, apenas 43 personas usaban el servicio diariamente antes de que se suspendiera.

El enfoque actual toma en cuenta esas fallas, y las autoridades decidieron eliminar la tarifa y garantizar un servicio más confiable y continuo.

La experiencia previa sirvió para identificar que la gratuidad, la frecuencia de paso y la simplicidad operativa son claves para que este tipo de transporte funcione.

Un piloto exitoso que marcó el camino

Durante eventos como Miami Art Week y Art Basel, la ciudad probó un modelo similar: taxis acuáticos gratuitos entre South Beach y el centro de Miami.

La iniciativa fue muy bien recibida, especialmente por su rapidez y facilidad para evitar el tráfico.

Ese éxito temporal fue determinante.

“Debido a la respuesta positiva del público, los comisionados de Miami Beach decidieron esta semana hacer del servicio algo permanente y gratuito”, según informó la ciudad en un comunicado de prensa.

Más allá de ser un medio de transporte, el taxi acuático promete ser una experiencia escénica, ideal tanto para el traslado diario como para el disfrute de turistas que quieran moverse por la ciudad desde una perspectiva diferente.

Entre sus beneficios, destacan:

-Evitar el estrés del tráfico vehicular

-Conexión directa entre puntos turísticos y comerciales clave

-Un recorrido atractivo por las aguas del sur de Florida

-Complemento de una red de transporte más amplia

El nuevo taxi acuático se sumará al sistema de transporte gratuito de Miami Beach, que ya incluye trolebuses eléctricos y el servicio Freebee, disponible a la carta en áreas como Mid Beach y North Beach.

Esta integración busca ofrecer a los usuarios una red fluida, sin interrupciones y con un enfoque ecológico y sostenible.

Quienes deseen conocer más detalles sobre rutas, horarios y actualizaciones futuras pueden visitar el sitio web oficial de la ciudad de Miami Beach.