Al borde de la tragedia: Padre cubano suplica protección para sus seis hijos ante amenazas de la madre

El temor de que ocurra una tragedia mayor mantiene en vilo a una familia cubana que vive desde hace años en condiciones extremas.

Lázaro Junier del Castillo, un padre de 38 años, ha denunciado públicamente la situación de grave riesgo que enfrentan sus seis hijos en el albergue “Solidaridad”, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, tras varios episodios de violencia protagonizados por la madre de los menores.

Según su testimonio -dado a conocer por Martí Noticias- las autoridades han sido alertadas desde hace meses, pero no han tomado medidas efectivas para proteger a los niños, a pesar de la gravedad de los hechos.

“Aquí hasta que no se muera un niño no va a suceder nada”, dijo en declaraciones al citado medio.

Del Castillo asegura que desde la separación de la pareja, ocurrida hace tres meses, la madre de los niños, Dariannis Silvera, de 37 años, ha protagonizado múltiples intentos de agresión contra los menores, incluyendo amenazas de muerte.

“Ella empezó a amenazar a los muchachos… fue con un cuchillo a quererlos agredir a todos ellos, el más grande mío tuvo que quitarle el cuchillo”, relató el padre.

También denunció que en otra ocasión la mujer llegó a arrojarles agua caliente.

Ante estos hechos, presentó en septiembre una denuncia formal en la unidad policial de El Capri, registrada con el número 71054.

Sin embargo, asegura que ni la Policía ni las autoridades encargadas de Menores han actuado.

“El Capri no ha tomado medidas y nadie ha hecho nada. Aquí hasta que no se muera un niño o ella mate a un niño no va a suceder nada”, expresó con desesperación.

Martí Noticias intentó contactar a la unidad policial para conocer el estado del caso, pero no obtuvo respuesta.

Seis hijos, dos con discapacidad

Lázaro Junier del Castillo está al cuidado exclusivo de sus seis hijos.

Entre ellos hay un adolescente con discapacidad intelectual y un niño de dos años con sordera, lo que hace aún más delicada la situación familiar.

La familia reside desde hace siete años en el albergue temporal “Solidaridad”, ubicado en el kilómetro 15 y medio de la carretera de Managua.

En ese centro viven más de 20 familias y más de 50 niños, algunos de los cuales llevan hasta una década esperando una vivienda definitiva.

A la sobrepoblación se suman condiciones precarias: deterioro estructural, hacinamiento y falta de agua debido a la rotura de un motor, un problema que, según el denunciante, no ha sido resuelto pese a múltiples gestiones.

“He ido al gobierno, he ido a ver al presidente del consejo y nadie me ha resuelto mi problema. Aquí no ha venido nadie, aunque sea a decirme: ‘a ver, Lázaro, qué fue lo que pasó’”, lamentó.

Intento de suicidio y un sistema de salud sin recursos

La crisis alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana, cuando Dariannis Silvera presuntamente intentó quitarse la vida tras amenazar con lanzarse desde el tercer piso del albergue.

Fue trasladada al hospital Julio Trigo, pero según su expareja, el centro no contaba con los medicamentos necesarios para atenderla.

“La doctora me dice: ‘mira, yo no tengo medicamento para darte para ella’. El medicamento había que traerlo de la casa”, explicó.

Del Castillo teme que la mujer abandone el hospital y regrese al albergue en un estado alterado, lo que -según insiste- pondría nuevamente en peligro a los niños.

Afirma que la madre sufre una crisis depresiva transitoria, agravada por las durísimas condiciones de vida.

Custodia pendiente y niños en riesgo

El padre espera aún una fecha de juicio para obtener la custodia legal de los menores, una demora que considera inaceptable dada la urgencia del caso.

“Ojalá y me den la custodia… porque realmente ellos no tienen a nadie, nada más que me tienen a mí”, dijo.

Mientras tanto, los niños continúan viviendo en el mismo entorno, sin una orden de protección, sin custodia provisional y sin garantías de seguridad.

Reacciones de la ciudadanía: preocupación, dolor y denuncias

El caso ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios expresaron angustia por la suerte de los menores y coincidieron en que la prioridad debe ser proteger a los niños, independientemente de la situación legal de la madre.

Varios internautas señalaron que la mujer “no está en su sano juicio” y que necesita atención psiquiátrica urgente, mientras otros denunciaron el abandono institucional, la falta de medicamentos y la desprotección de la infancia en Cuba.

Otros comentarios apuntaron a que situaciones como esta no son casos aislados, sino el reflejo de una crisis social profunda, marcada por la pobreza extrema, la falta de servicios básicos y la ausencia de respuestas estatales.

El albergue “Solidaridad” se ha convertido en un símbolo del deterioro social en zonas vulnerables de La Habana. Familias enteras sobreviven allí durante años sin soluciones habitacionales, con niños creciendo en condiciones que muchos describen como inhumanas.

Vecinos y residentes aseguran que nadie supervisa de forma sistemática la situación de los menores, ni evalúa los riesgos psicosociales a los que están expuestos.

Una tragedia anunciada

El caso de Lázaro Junier del Castillo y sus seis hijos expone una realidad alarmante: la combinación de crisis económica, colapso del sistema de salud mental, burocracia y desprotección infantil.

Mientras el padre suplica ayuda y las denuncias se acumulan, los niños siguen esperando una intervención que podría evitar una desgracia irreversible.

La pregunta que flota en el aire es inquietante y urgente: ¿Cuántas señales más hacen falta para que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde?