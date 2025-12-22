De soñar en el verde a triunfar como bailarín en Nicaragua: La historia del instructor de danza Kend Guevara

Durante los días más duros del Servicio Militar en Cuba, cuando muchos jóvenes sienten que los sueños quedan en pausa, Kend Guevara se aferró a uno muy claro: bailar y triunfar haciendo lo que amaba. Entre el cansancio, las condiciones extremas y las dudas ajenas, él repetía una frase que pocos tomaron en serio.

“Nunca me creyeron cuando dije en el verde: ‘Cuando salga de esto me voy a ir del país y voy a triunfar haciendo lo que amo’”, se decía a sí mismo una y otra vez.

Hoy, lejos de Cuba y con una carrera en ascenso en Nicaragua, Kend demuestra que aquella promesa no era una fantasía. Convertido en instructor de danza y coach de Zumba, ha logrado abrirse paso en escenarios, eventos y clases donde el movimiento, la energía y la disciplina se combinan con su identidad cubana.

“Aquí estoy poniendo la bandera de mi isla bien arriba”, afirma con orgullo, consciente de que cada presentación y cada clase también cuentan una historia de esfuerzo, sacrificio y resiliencia.

Kend no solo baila: enseña, motiva y transforma. Su trabajo se enfoca en ayudar a otros a mejorar su coordinación, descubrir su potencial corporal y conectar con la música desde la confianza y la pasión. Además, ofrece clases personalizadas y online, ampliando su alcance más allá de fronteras físicas.

Desde aquel joven que soñaba en silencio mientras cumplía el Servicio Militar, hasta el artista que hoy vive de lo que ama, la historia de Kend Guevara es una muestra de que el talento, cuando se combina con determinación, puede abrir caminos incluso lejos de casa.