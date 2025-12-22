De soñar en el verde a triunfar como bailarín en Nicaragua: La historia del instructor de danza Kend Guevara

Durante los días más duros del Servicio Militar en Cuba, cuando muchos jóvenes sienten que los sueños quedan en pausa, Kend Guevara se aferró a uno muy claro: bailar y triunfar haciendo lo que amaba. Entre el cansancio, las condiciones extremas y las dudas ajenas, él repetía una frase que pocos tomaron en serio.
“Nunca me creyeron cuando dije en el verde: ‘Cuando salga de esto me voy a ir del país y voy a triunfar haciendo lo que amo’”, se decía a sí mismo una y otra vez.
Hoy, lejos de Cuba y con una carrera en ascenso en Nicaragua, Kend demuestra que aquella promesa no era una fantasía. Convertido en instructor de danza y coach de Zumba, ha logrado abrirse paso en escenarios, eventos y clases donde el movimiento, la energía y la disciplina se combinan con su identidad cubana.
“Aquí estoy poniendo la bandera de mi isla bien arriba”, afirma con orgullo, consciente de que cada presentación y cada clase también cuentan una historia de esfuerzo, sacrificio y resiliencia.
Kend no solo baila: enseña, motiva y transforma. Su trabajo se enfoca en ayudar a otros a mejorar su coordinación, descubrir su potencial corporal y conectar con la música desde la confianza y la pasión. Además, ofrece clases personalizadas y online, ampliando su alcance más allá de fronteras físicas.
Desde aquel joven que soñaba en silencio mientras cumplía el Servicio Militar, hasta el artista que hoy vive de lo que ama, la historia de Kend Guevara es una muestra de que el talento, cuando se combina con determinación, puede abrir caminos incluso lejos de casa.
Preguntas Frecuentes sobre la Historia de Kend Guevara y el Éxodo de Artistas Cubanos
¿Quién es Kend Guevara y cuál es su logro más destacado?
Kend Guevara es un instructor de danza y coach de Zumba cubano que ha logrado desarrollar una exitosa carrera en Nicaragua. A pesar de las dificultades enfrentadas durante el Servicio Militar en Cuba, Kend se mantuvo fiel a su sueño de triunfar como bailarín, y hoy en día representa con orgullo su identidad cubana en cada una de sus presentaciones y clases.
¿Cómo ha logrado Kend Guevara expandir su carrera fuera de Cuba?
Kend Guevara ha expandido su carrera ofreciendo clases personalizadas y online, lo que le ha permitido llegar a un público internacional. Esta estrategia le ha permitido superar las barreras físicas y compartir su pasión por la danza con personas de diferentes partes del mundo, demostrando que el talento y la dedicación pueden abrir caminos incluso lejos de casa.
¿Por qué muchos artistas cubanos están dejando la isla?
Muchos artistas cubanos están dejando la isla debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en su campo. En Cuba, el arte a menudo no es remunerado adecuadamente, lo que obliga a los artistas a buscar un futuro más seguro y estable en el extranjero, donde pueden seguir desarrollando su pasión y obtener una mejor calidad de vida.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.