Yoan Moncada despierta interés de varios equipos de la MLB

Varios equipos de las Grandes Ligas han manifestado un interés temprano en el antesalista cubano Yoan Moncada de cara al mercado de agencia libre, según informó el periodista Francys Romero a través de su cuenta en Facebook.

De acuerdo con Romero, franquicias como Pittsburgh Pirates, Los Angeles Angels, Toronto Blue Jays y Chicago White Sox ya han comenzado a monitorear la situación del jugador, valorando su posible incorporación para la próxima temporada.

A pesar de haber lidiado en 2025 con lesiones en el pulgar y la rodilla, Moncada firmó una campaña aceptable desde el punto de vista ofensivo. El tercera base conectó 12 jonrones y registró un OPS de .783, números que refuerzan la percepción de que aún puede ser un aporte importante a nivel de Grandes Ligas.

Según la información divulgada, en las oficinas de varios equipos existe la creencia de que, con una mejor condición física y continuidad, el pelotero cubano podría incrementar su producción en la próxima campaña.

Moncada, quien debutó en MLB en 2016 y ha desarrollado la mayor parte de su carrera con los White Sox, entra a la agencia libre como una opción atractiva para equipos que buscan reforzar la antesala con experiencia, poder ocasional y versatilidad defensiva.