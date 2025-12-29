Yoan Moncada despierta interés de varios equipos de la MLB

Vídeos relacionados:
Varios equipos de las Grandes Ligas han manifestado un interés temprano en el antesalista cubano Yoan Moncada de cara al mercado de agencia libre, según informó el periodista Francys Romero a través de su cuenta en Facebook.
De acuerdo con Romero, franquicias como Pittsburgh Pirates, Los Angeles Angels, Toronto Blue Jays y Chicago White Sox ya han comenzado a monitorear la situación del jugador, valorando su posible incorporación para la próxima temporada.
A pesar de haber lidiado en 2025 con lesiones en el pulgar y la rodilla, Moncada firmó una campaña aceptable desde el punto de vista ofensivo. El tercera base conectó 12 jonrones y registró un OPS de .783, números que refuerzan la percepción de que aún puede ser un aporte importante a nivel de Grandes Ligas.
Según la información divulgada, en las oficinas de varios equipos existe la creencia de que, con una mejor condición física y continuidad, el pelotero cubano podría incrementar su producción en la próxima campaña.
Moncada, quien debutó en MLB en 2016 y ha desarrollado la mayor parte de su carrera con los White Sox, entra a la agencia libre como una opción atractiva para equipos que buscan reforzar la antesala con experiencia, poder ocasional y versatilidad defensiva.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.