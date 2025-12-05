Todo indica que Cuba ya obtuvo luz verde para competir en el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:

La participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 parece estar prácticamente asegurada, incluido el imprescindible permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), requisito clave para que la selección cubana pueda competir en un evento organizado por entidades bajo jurisdicción estadounidense.

Así lo confirmaron múltiples fuentes al periodista especializado Francys Romero, quien precisó en Facebook que el país se encuentra ultimando los trámites finales.

Según Romero, la Federación Cubana de Béisbol entregó recientemente una pre-nómina de 50 peloteros, en la que sobresalen varios nombres de Grandes Ligas, como Andy Pagés, Andy Ibáñez, Yoan Moncada, Yariel Rodríguez -caso que despierta suspicacia- , Daysbel Hernández y Lázaro Estrada.

La presencia de jugadores activos en MLB evidencia la continuidad del proceso de apertura controlada iniciado para el Clásico de 2023, aunque bajo estricta supervisión gubernamental.

Veto a cubanoamericanos: la línea roja del gobierno

Pese a la aparente luz verde institucional, el gobierno mantiene límites claros sobre quiénes pueden integrar el llamado “equipo Cuba”. Romero confirmó que peloteros cubanoamericanos, entre ellos el talentoso campocorto de los Los Angeles Angels Zach Neto, no recibieron autorización de las altas instancias políticas para ser convocados.

Este patrón de exclusión política refleja que, aunque La Habana se ha visto obligada a flexibilizar su relación con la diáspora deportiva, continúa negando el acceso a atletas nacidos o formados en Estados Unidos que podrían elevar el techo competitivo del conjunto. En otras palabras, la selección sigue siendo un proyecto administrado no solo desde criterios deportivos, sino también desde el control ideológico.

Un roster prometedor, pero limitado por decisiones políticas

La inclusión de jugadores de MLB podría configurar uno de los equipos cubanos más talentosos presentados en un Clásico Mundial en la última década. Sin embargo, la imposibilidad de sumar a figuras cubanoamericanas que han expresado su disposición a vestir la camiseta de Cuba representa un freno al potencial real del conjunto.

Mientras tanto, las autoridades deportivas trabajan en cerrar todos los requisitos formales, que históricamente ha sido un paso burocrático determinante para la participación de delegaciones cubanas en eventos deportivos gestionados desde Estados Unidos.

Camino al Clásico 2026

Con el visto bueno prácticamente asegurado y una pre-nómina que mezcla figuras consolidadas y jóvenes talentos, Cuba se encamina a competir en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Pero lo hará, una vez más, con un equipo marcado por decisiones que trascienden lo deportivo.

La pregunta que queda en el ambiente es si la selección podrá aspirar a un resultado histórico pese a las limitaciones autoimpuestas por el propio gobierno.