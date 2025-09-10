Randy Arozarena dispara jonrón ante el pitcher que marcó su destino en MLB

Vídeos relacionados:
El cubano Randy Arozarena, nacionalizado mexicano, disparó anoche en Seattle su jonrón 27 de la temporada 2025, una conexión con sabor especial: fue ante el zurdo Matthew Liberatore, justamente la pieza central del cambio que en enero de 2020 lo envió de los Cardenales de San Luis a los Tampa Bay Rays, el movimiento que catapultó su carrera en Grandes Ligas.
Apodado “Mr. Octubre” por sus memorables actuaciones en postemporada, Arozarena, hoy con los Marineros de Seattle, elevó a 73 sus carreras impulsadas en la victoria de su equipo frente a los Cardinals (5-3), consolidando un cierre de campaña decisivo, como destacó en Facebook el periodista Francys Romero.
Contexto divisional
Cada batazo cuenta en septiembre: los Marineros siguen en la pelea cerrada por el banderín del Oeste de la Liga Americana y, tras la jornada, se mantienen a solo un juego de distancia de los Astros de Houston, recordó Romero.
El jonrón de Arozarena no solo engorda sus números personales, sino que llega en el momento clave de la temporada, cuando cada aporte puede inclinar la balanza en la lucha divisional.
Moncada conecta jonrón en la paliza de los Angelinos sobre Minnesota
El cubano Yoan Moncada se hizo sentir con el madero en el triunfo de los Angelinos sobre los Mellizos de Minnesota (12-2). El cienfueguero, colocado como segundo bate en el lineup, terminó la noche de 4-2, con un jonrón, tres impulsadas y un boleto.
Moncada, que ha lidiado con constantes problemas de lesiones en esta temporada, elevó su promedio ofensivo a .243, intentando cerrar con fuerza una campaña marcada por altibajos.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre Randy Arozarena y su impacto en la MLB
¿Cómo ha impactado Randy Arozarena en la MLB con los Marineros de Seattle?
Randy Arozarena ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Marineros de Seattle, destacándose por su capacidad para conectar jonrones en momentos decisivos. Su rendimiento ha sido crucial en la lucha del equipo por el banderín del Oeste de la Liga Americana, manteniéndolos competitivos y en la pelea por los playoffs.
¿Qué logros ha alcanzado Randy Arozarena en la temporada 2025?
Randy Arozarena ha conseguido varios logros significativos en 2025, incluyendo su jonrón número 100 en MLB, convirtiéndose en el tercer cubano en lograr una temporada de 25 jonrones y 25 bases robadas, y rompiendo el récord de más pelotazos recibidos en una temporada por un cubano en MLB.
¿Cuál es el impacto de Randy Arozarena en los momentos clave de los partidos?
Randy Arozarena es conocido por su capacidad de impactar en momentos clave, como lo demuestra su apodo "Mr. Octubre" por sus actuaciones en postemporada. En 2025, todos sus jonrones llegaron con su equipo en desventaja, subrayando su habilidad para desempeñarse bajo presión y cambiar el rumbo de un juego.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.