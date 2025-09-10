Randy Arozarena dispara jonrón ante el pitcher que marcó su destino en MLB

Vídeos relacionados:

El cubano Randy Arozarena, nacionalizado mexicano, disparó anoche en Seattle su jonrón 27 de la temporada 2025, una conexión con sabor especial: fue ante el zurdo Matthew Liberatore, justamente la pieza central del cambio que en enero de 2020 lo envió de los Cardenales de San Luis a los Tampa Bay Rays, el movimiento que catapultó su carrera en Grandes Ligas.

Apodado “Mr. Octubre” por sus memorables actuaciones en postemporada, Arozarena, hoy con los Marineros de Seattle, elevó a 73 sus carreras impulsadas en la victoria de su equipo frente a los Cardinals (5-3), consolidando un cierre de campaña decisivo, como destacó en Facebook el periodista Francys Romero.

Contexto divisional

Cada batazo cuenta en septiembre: los Marineros siguen en la pelea cerrada por el banderín del Oeste de la Liga Americana y, tras la jornada, se mantienen a solo un juego de distancia de los Astros de Houston, recordó Romero.

El jonrón de Arozarena no solo engorda sus números personales, sino que llega en el momento clave de la temporada, cuando cada aporte puede inclinar la balanza en la lucha divisional.

Moncada conecta jonrón en la paliza de los Angelinos sobre Minnesota

El cubano Yoan Moncada se hizo sentir con el madero en el triunfo de los Angelinos sobre los Mellizos de Minnesota (12-2). El cienfueguero, colocado como segundo bate en el lineup, terminó la noche de 4-2, con un jonrón, tres impulsadas y un boleto.

Moncada, que ha lidiado con constantes problemas de lesiones en esta temporada, elevó su promedio ofensivo a .243, intentando cerrar con fuerza una campaña marcada por altibajos.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Randy Arozarena y su impacto en la MLB