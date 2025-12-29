El Gussi alerta sobre el avance del autoritarismo en EE. UU. y defiende el verdadero sueño americano

En una entrevista con la periodista Tania Costa, el humorista e influencer cubano Jorge Miyar, conocido popularmente como El Gussi, expuso con contundencia su postura antitrumpista y su defensa de los migrantes, en un diálogo centrado en los riesgos que, a su juicio, enfrenta la democracia en Estados Unidos.

Durante la conversación, El Gussi advirtió que el país atraviesa procesos preocupantes en los que “el autoritarismo se está apoderando de los Estados Unidos”, señalando a líderes capaces de desafiar leyes aprobadas por el Congreso sin asumir consecuencias. Para el creador cubano, su activismo y su discurso público parten de una motivación clara: defender la democracia y preservar a Estados Unidos como un referente de libertades y oportunidades.

Si aquí solamente estuvieran aceptados los blancos y ricos, este país no sería lo que es

El humorista explicó que su lucha no es ideológica en abstracto, sino profundamente personal. Recordó su propia historia como inmigrante y subrayó que el sueño americano que él defiende es el de la gente común: el de quien llega al país, trabaja duro, estudia y se esfuerza para alcanzar una vida digna. “Ese es el sueño que yo estoy defendiendo, el verdadero sueño americano”, afirmó, alejándose de la idea de que el éxito esté reservado solo a los ricos o a determinados grupos raciales.

El Gussi fue especialmente crítico con las narrativas que asocian el sueño americano a la riqueza extrema o al poder económico. Rechazó la visión de un país gobernado por multimillonarios que deciden quién merece vivir allí y quién no, y denunció políticas que, según él, criminalizan a miles de personas únicamente por el color de su piel o su origen. En ese contexto, cuestionó propuestas migratorias basadas en el dinero, como la idea de permitir la entrada solo a quienes puedan pagar millones de dólares.

Para ilustrar su argumento, el humorista mencionó que muchas de las figuras que han transformado Estados Unidos —emprendedores, innovadores y creadores de grandes empresas— no habrían podido entrar al país bajo criterios excluyentes de riqueza o raza. “Si aquí solamente estuvieran aceptados los blancos y ricos, este país no sería lo que es”, sostuvo.

A lo largo de la entrevista, El Gussi dejó claro que su postura a favor de los migrantes no es solo una defensa de derechos individuales, sino una reivindicación del ideal fundacional estadounidense. En sus palabras, proteger a los inmigrantes y la democracia es, en esencia, proteger el verdadero sueño americano: aquel en el que el esfuerzo y el trabajo, y no el dinero ni el color de la piel, permiten construir la vida soñada.