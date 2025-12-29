El Gussi ve en las elecciones de Miami señales de cambio en EE. UU., pero advierte sobre el caudillismo cubano

En entrevista concedida a la periodista Tania Costa, el humorista e influencer cubano Jorge Miyar analizó las recientes elecciones en Miami y en Estados Unidos como un termómetro político con posibles implicaciones para la comunidad cubana y, a largo plazo, para el futuro de Cuba.

Al ser preguntado sobre si cree que en las elecciones de 2026 podría producirse un cambio dentro de la comunidad cubana, El Gussi reconoció que no tiene una respuesta definitiva, pero subrayó que las señales recientes son relevantes. En particular, mencionó las elecciones municipales celebradas recientemente en Miami, que —según su criterio— envían un mensaje político “muy fuerte” sobre el estado de ánimo del electorado.

Están en grandes problemas, en grandísimos problemas, y ellos lo saben

El creador cubano amplió el análisis al contexto nacional y afirmó que las elecciones especiales que se están produciendo en distintos puntos del país muestran a un Partido Republicano en serias dificultades. “Están en grandes problemas, en grandísimos problemas, y ellos lo saben”, señaló, marcando una clara diferencia entre las tendencias generales del país y el comportamiento político específico de la comunidad cubana en el sur de la Florida.

Para El Gussi, esa diferencia tiene raíces profundas. A su juicio, la comunidad cubana arrastra una memoria histórica corta y un fuerte componente de caudillismo. “Tenemos un caudillismo innato en nuestro código genético, un caudillismo incurable”, afirmó, aclarando que no se trata de una característica de todos los cubanos, pero sí de un fenómeno lo suficientemente extendido como para influir en el voto y en la forma de entender la política.

En uno de los momentos más críticos de la entrevista, el humorista confesó que le resulta especialmente doloroso ver cómo algunos cubanos han pasado de seguir de manera acrítica a Fidel Castro a respaldar con la misma fidelidad a líderes políticos en Estados Unidos, independientemente de sus acciones o discursos. Para él, este patrón de lealtad ciega es una repetición de errores del pasado.

Esa continuidad en las dinámicas políticas es, según El Gussi, una de las razones por las que mira con pesimismo el porvenir de la isla. “Eso a mí realmente me da muy poca esperanza para el futuro de Cuba”, concluyó, dejando claro que, aunque observa señales de cambio en Estados Unidos, la falta de autocrítica y la persistencia del caudillismo dentro de la comunidad cubana siguen siendo un obstáculo serio para imaginar una Cuba diferente.