Disidente cubano pide juicios y la máxima pena para los responsables de las desgracias de Cuba

El disidente cubano Jorge Miyar "El Gussi" lanzó una de las condenas más duras contra la cúpula del poder en la Isla durante una entrevista concedida a la periodista Tania Costa, en la que reclamó juicios justos y la aplicación de la pena máxima contra quienes considera responsables directos de décadas de sufrimiento del pueblo cubano.

En un fragmento del diálogo, El Gussi afirmó que los principales dirigentes del régimen “se merecen la peor de las suertes” por mantener encarcelados a disidentes políticos y por haber arruinado la vida de millones de cubanos durante generaciones. “Todos los que tienen sangre en sus manos, todos los que han tenido que ver con la muerte de cubanos de un modo u otro, tienen que pagar”, declaró.

Al referirse directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel, así como a Raúl Castro y a los generales más encumbrados del aparato represivo, el opositor sostuvo que deberían enfrentar procesos judiciales una vez exista un cambio político en Cuba. No obstante, subrayó que esos procesos no deberían ser sumarios ni arbitrarios. “Tienen que ser juicios con pruebas probadas, con evidencias, con testigos, que demuestren realmente su responsabilidad”, señaló.

El Gussi dejó claro que cree en la pena de muerte para los principales culpables de las desgracias cubanas, aunque reconoció desconocer qué marco legal podría aplicarse en un escenario de transición. En cualquier caso, insistió en que la sanción debería ser “la pena máxima que la ley contemple”.

Las declaraciones forman parte de una fuerte denuncia contra la dictadura en Cuba, en un contexto marcado por el aumento de la represión, el encarcelamiento de opositores y el creciente descontento social tanto dentro como fuera de la Isla. Para el disidente, la justicia futura no puede basarse en la venganza, sino en la verdad y la responsabilidad penal de quienes, a su juicio, “condenaron a un país entero al hambre, al miedo y al exilio”.