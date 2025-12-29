Disidente cubano pide juicios y la máxima pena para los responsables de las desgracias de Cuba

El disidente Jorge Miyar "El Gussi" exige juicios justos y penas máximas para líderes cubanos responsables de décadas de sufrimiento, destacando la importancia de pruebas y testimonios en futuros procesos.

Lunes, 29 Diciembre, 2025 - 16:34

Jorge Miyar "El Gussi" Foto © Youtube, enrevista CiberCuba

El disidente cubano Jorge Miyar "El Gussi" lanzó una de las condenas más duras contra la cúpula del poder en la Isla durante una entrevista concedida a la periodista Tania Costa, en la que reclamó juicios justos y la aplicación de la pena máxima contra quienes considera responsables directos de décadas de sufrimiento del pueblo cubano.

En un fragmento del diálogo, El Gussi afirmó que los principales dirigentes del régimen “se merecen la peor de las suertes” por mantener encarcelados a disidentes políticos y por haber arruinado la vida de millones de cubanos durante generaciones. “Todos los que tienen sangre en sus manos, todos los que han tenido que ver con la muerte de cubanos de un modo u otro, tienen que pagar”, declaró.

Al referirse directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel, así como a Raúl Castro y a los generales más encumbrados del aparato represivo, el opositor sostuvo que deberían enfrentar procesos judiciales una vez exista un cambio político en Cuba. No obstante, subrayó que esos procesos no deberían ser sumarios ni arbitrarios. “Tienen que ser juicios con pruebas probadas, con evidencias, con testigos, que demuestren realmente su responsabilidad”, señaló.

El Gussi dejó claro que cree en la pena de muerte para los principales culpables de las desgracias cubanas, aunque reconoció desconocer qué marco legal podría aplicarse en un escenario de transición. En cualquier caso, insistió en que la sanción debería ser “la pena máxima que la ley contemple”.

Las declaraciones forman parte de una fuerte denuncia contra la dictadura en Cuba, en un contexto marcado por el aumento de la represión, el encarcelamiento de opositores y el creciente descontento social tanto dentro como fuera de la Isla. Para el disidente, la justicia futura no puede basarse en la venganza, sino en la verdad y la responsabilidad penal de quienes, a su juicio, “condenaron a un país entero al hambre, al miedo y al exilio”.

Archivado en:

Jorge Miyar (El Gussi)
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Videos
Miguel Díaz-Canel
Raúl Castro
Disidencia cubana
Represión en Cuba
Exilio cubano
Derechos Humanos en Cuba
Justicia en Cuba
Prisiones en Cuba
Detenciones en Cuba
Dirigentes cubanos
Injusticias en Cuba
Disidentes cubanos
Noticias en 2025
Noticias en Diciembre del 2025
Noticias del Lunes, 29 de Diciembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

