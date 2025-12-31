Hallan lancha rápida abandonada en la zona norte de Camagüey

Vídeos relacionados:
Las autoridades marítimas cubanas informaron sobre el hallazgo de una embarcación abandonada en la zona norte de Camagüey y convocaron públicamente a posibles propietarios o poseedores legales a presentarse para ejercer sus derechos sobre el bien.
De acuerdo con una nota publicada por el diario Granma, la Capitanía del Puerto de Nuevitas reportó que el hallazgo ocurrió el 3 de diciembre de 2025 en Cayo Cruz, territorio perteneciente al municipio Esmeralda.
La embarcación fue localizada en cumplimiento de lo establecido por el artículo 214, inciso c), del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 "De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" de la República de Cuba.
La nave encontrada es una lancha rápida con motor fuera de borda marca Yamaha, de 175 caballos de fuerza y cuatro cilindros.
Tiene casco de fibra de vidrio, color blanco y cubierta azul. Mide 6.10 metros de eslora, 2.25 metros de manga y 0.60 metros de puntal.
En ambas amuras posee rótulos identificativos: en la de estribor aparece la inscripción “Cynthia SLI534”, mientras que en la de babor figura el código "FDC 002123".
Las personas naturales o jurídicas que consideren tener derechos sobre este medio naval deberán presentarse ante la Capitanía del Puerto de Nuevitas, ubicada en Coronel Tarafa, Reparto Tarafa, municipio Nuevitas, provincia Camagüey.
El plazo para hacerlo no puede exceder los 30 días naturales contados a partir de la publicación de la nota oficial. Para poder ejercer cualquier reclamación, deberán aportar la documentación que acredite legalmente la propiedad o posesión de la embarcación.
En las costas del archipiélago cubano se reporta cada año el hallazgo de embarcaciones abandonadas o a la deriva.
De acuerdo con versiones oficiales, muchas de estas lanchas han sido utilizadas por migrantes que intentan llegar al sur de Florida, realizando transbordos en altamar durante sus travesías.
También se ha señalado que algunos de estos medios navales podrían haber pertenecido a traficantes de drogas de la región, quienes en ocasiones abandonan embarcaciones durante maniobras de escape ante la cercanía de las autoridades.
Preguntas Frecuentes sobre el Hallazgo de la Lancha Rápida en Camagüey
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué características tiene la lancha rápida encontrada en Camagüey?
La lancha rápida localizada en Cayo Cruz, Camagüey, es de motor fuera de borda marca Yamaha con 175 caballos de fuerza y cuatro cilindros. Tiene un casco de fibra de vidrio, color blanco, cubierta azul, y mide 6.10 metros de eslora, 2.25 metros de manga y 0.60 metros de puntal. Además, posee rótulos identificativos en ambas amuras: “Cynthia SLI534” en estribor y "FDC 002123" en babor.
¿Cuál es el procedimiento para reclamar la propiedad de la embarcación?
Los interesados en reclamar la propiedad de la lancha deben presentarse ante la Capitanía del Puerto de Nuevitas, en Coronel Tarafa, Reparto Tarafa, municipio Nuevitas, provincia Camagüey. Tienen un plazo de 30 días a partir de la publicación de la nota oficial para aportar la documentación que acredite legalmente la propiedad o posesión de la embarcación.
¿Por qué se encuentran tantas embarcaciones abandonadas en las costas cubanas?
Las embarcaciones abandonadas en las costas cubanas suelen estar relacionadas con intentos de migración hacia el sur de Florida, donde los migrantes realizan transbordos en altamar. También, algunas de estas embarcaciones podrían haber sido utilizadas por traficantes de drogas que las abandonan durante maniobras de escape al ser perseguidos por las autoridades.
¿Qué normativa cubana regula el hallazgo de embarcaciones abandonadas?
El hallazgo de embarcaciones abandonadas en Cuba está regulado por el artículo 214, inciso c), del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 "De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre". Esta normativa busca garantizar la seguridad y soberanía en el territorio marítimo de la isla.
