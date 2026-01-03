Donald Trump: "No estoy contento con Putin, está matando mucha gente"

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que no está “contento” con el presidente ruso, Vladimir Putin, al acusarlo de estar “matando a demasiada gente”, en declaraciones ofrecidas al cierre de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, en el contexto del ataque militar al régimen de Nicolás Maduro.

Trump aseguró que en la conversación telefónica con el mandatario ruso “nunca” hablaron sobre Venezuela ni sobre Nicolás Maduro.

“No, no lo hicimos. Nunca hablamos de Maduro”, respondió cuando le preguntaron si habían abordado el tema, antes de insistir en su molestia con Putin por la guerra.

El presidente sostuvo que esperaba que el conflicto entre Rusia y Ucrania fuera “uno de los más fáciles” de resolver, pero dijo que “no lo es” y que “ambos han hecho algunas cosas bastante malas”.

En ese punto, subrayó que la guerra “es la guerra de Biden”, no la suya, aunque afirmó que quiere “detener las vidas” que se están perdiendo.

Como parte de sus argumentos, Trump citó cifras de bajas mensuales que atribuyó principalmente a soldados y habló de 25.000 a 30.000 muertes al mes.

Lo más leído hoy:

“El mes pasado 30.000… este último fue 27.000… el mes antes 30.000… en su mayoría soldados”, dijo, y añadió que, además, “la gente está siendo asesinada” en Kiev y en otras ciudades.

En el mismo intercambio, Trump afirmó que logró que los países de la OTAN pagaran “5% en lugar del 2%” y señaló que se han enviado “municiones”, “misiles” y otros suministros, asegurando que “Estados Unidos no está perdiendo dinero” e incluso que “probablemente” está “ganando dinero”, aunque remarcó que eso es “lo último” que le importa frente al objetivo de frenar la guerra.

Trump describió la guerra como un “baño de sangre” y reiteró que “nunca debería haber sucedido”, insistiendo en que, si él hubiera sido presidente, no habría ocurrido.

Dijo que “heredó” el conflicto y lo calificó como “un desastre”, al tiempo que señaló que cree que están “progresando”.

Antes de terminar, el mandatario comparó lo que consideró la prolongación del conflicto con la “precisión” de una operación militar ocurrida la noche anterior en Caracas y afirmó que, con “nuestra gente” involucrada, esa guerra “no habría durado mucho”.