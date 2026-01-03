José Daniel Ferrer advierte a Raúl Castro y Díaz-Canel: “Les queda muy poco tiempo, irán también por ustedes”

El líder de UNPACU advirtió a Raúl Castro y Díaz-Canel sobre un colapso inminente tras la captura de Maduro. La caída del chavismo podría desestabilizar al régimen cubano.

Sábado, 3 Enero, 2026 - 13:04

José Daniel Ferrer, Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro © Facebook / José Daniel Ferrer García - misiones.cubaminrex.cu
José Daniel Ferrer, Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Foto © Facebook / José Daniel Ferrer García - misiones.cubaminrex.cu

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó este sábado un contundente mensaje a los gobernantes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Ferrer afirmó que el arresto del gobernante venezolano y la caída del régimen chavista marcan “el fin de los aliados” de La Habana en la región.

“Es el fin de sus aliados: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y demás jefes de esa criminal tiranía”, escribió.

El opositor aseguró que Cuba es la “cabeza principal” del comunismo en América Latina, y advirtió a los líderes cubanos que “les queda muy poco tiempo”.

En tono desafiante, Ferrer agregó: “Irán también por ustedes. Vuelen rápido a Moscú. Luego puede ser demasiado tarde. Dejen al pueblo cubano tomar las riendas de su destino. ¡Al avión!”, en clara referencia a una eventual intervención internacional o al colapso del régimen cubano.

El mensaje del activista, encarcelado en múltiples ocasiones por el gobierno cubano, generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre la comunidad exiliada en Miami, donde varios líderes opositores coinciden en que la caída de Maduro supone un golpe histórico para el castrismo.

Ferrer, una de las voces más firmes dentro de la disidencia cubana, ha denunciado durante años que La Habana controla la estructura de poder en Venezuela y que la supervivencia de ambos regímenes depende de su cooperación política, militar y económica.

Con el colapso del chavismo, la oposición cubana percibe un efecto dominó regional, que podría poner fin al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, símbolo del autoritarismo continental en el siglo XXI.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

