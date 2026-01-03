José Daniel Ferrer advierte a Raúl Castro y Díaz-Canel: “Les queda muy poco tiempo, irán también por ustedes”

Vídeos relacionados:

Ver más

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lanzó este sábado un contundente mensaje a los gobernantes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Ferrer afirmó que el arresto del gobernante venezolano y la caída del régimen chavista marcan “el fin de los aliados” de La Habana en la región.

“Es el fin de sus aliados: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y demás jefes de esa criminal tiranía”, escribió.

El opositor aseguró que Cuba es la “cabeza principal” del comunismo en América Latina, y advirtió a los líderes cubanos que “les queda muy poco tiempo”.

En tono desafiante, Ferrer agregó: “Irán también por ustedes. Vuelen rápido a Moscú. Luego puede ser demasiado tarde. Dejen al pueblo cubano tomar las riendas de su destino. ¡Al avión!”, en clara referencia a una eventual intervención internacional o al colapso del régimen cubano.

El mensaje del activista, encarcelado en múltiples ocasiones por el gobierno cubano, generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre la comunidad exiliada en Miami, donde varios líderes opositores coinciden en que la caída de Maduro supone un golpe histórico para el castrismo.

Lo más leído hoy:

Ferrer, una de las voces más firmes dentro de la disidencia cubana, ha denunciado durante años que La Habana controla la estructura de poder en Venezuela y que la supervivencia de ambos regímenes depende de su cooperación política, militar y económica.

Con el colapso del chavismo, la oposición cubana percibe un efecto dominó regional, que podría poner fin al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, símbolo del autoritarismo continental en el siglo XXI.