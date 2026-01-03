Video de TV venezolana muestra sistema antiaereo ruso destruido en Caracas

Un video difundido por la televisión estatal venezolana muestra los restos humeantes de un sistema antiaéreo Buk-M2E, uno de los principales medios de defensa aérea de medio alcance del país, destruido tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.
Las imágenes corresponden a las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota, en Caracas, una de las instalaciones militares más sensibles del régimen. En el video se aprecia claramente el chasis 6×6 del sistema, con las celdas de lanzamiento vertical de misiles visibles y severos daños por incendio y explosión, lo que descarta que se trate de un simple vehículo logístico o un accidente operativo.
El Buk-M2E, de origen ruso, está diseñado para interceptar aviones, drones y misiles de crucero a decenas de kilómetros de distancia y constituye una pieza clave dentro del entramado de defensa aérea venezolana. Su destrucción en tierra sugiere que el ataque logró neutralizar sistemas críticos antes o durante las primeras fases de la operación, dejando expuestos nodos estratégicos como La Carlota.
Que sea la propia televisión oficial la que muestre las imágenes refuerza la magnitud del golpe: no se trata de rumores ni de filtraciones, sino de la confirmación visual de que uno de los sistemas más avanzados del arsenal venezolano fue eliminado.
Según el analista de conflictos CNW (@ConflictsW), los lanzadores Buk destruidos no se habían movido de esa posición desde hacía varios meses y, en el momento del ataque, probablemente no estaban tripulados. Las unidades —procedentes, según esta fuente, de Catia La Mar— se encontraban almacenadas en el lado norte de la base aérea de La Carlota, lo que refuerza la tesis de que fueron neutralizadas en tierra durante una fase inicial del ataque, antes de que pudieran entrar en operación o ser replegadas.
El episodio vuelve a poner en cuestión la efectividad real de las defensas antiaéreas del régimen y evidencia que, llegado el momento, el poder militar exhibido durante años puede desaparecer en cuestión de minutos.
Preguntas frecuentes sobre el ataque militar de EE.UU. a Venezuela y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué revela la destrucción del sistema antiaéreo Buk-M2E en Caracas?
La destrucción del sistema antiaéreo Buk-M2E en Caracas revela la vulnerabilidad de las defensas antiaéreas venezolanas. Este sistema, clave en la defensa aérea del país, fue neutralizado durante el ataque de Estados Unidos, lo que evidencia que, a pesar de la propaganda, la capacidad militar de Venezuela es insuficiente ante una ofensiva real. La destrucción de uno de sus sistemas más avanzados sugiere fallas en mantenimiento y coordinación.
¿Cómo fue posible que EE.UU. neutralizara las defensas de Venezuela tan rápidamente?
EE.UU. utilizó tácticas SEAD/DEAD para neutralizar rápidamente las defensas de Venezuela. Estas tácticas se enfocan en apagar radares y centros de control al inicio de las operaciones, utilizando drones y misiles de precisión. La falta de mantenimiento y sanciones previas dejaron a muchos sistemas de radar venezolanos inoperativos, lo que facilitó la tarea del ejército estadounidense en desarticular las defensas antiaéreas y de comunicación.
¿Cuáles fueron los objetivos principales del ataque de EE.UU. en Venezuela?
Los objetivos principales del ataque incluyeron bases aéreas, puertos y centros de comando. Instalaciones críticas como la Base Aérea La Carlota, el puerto de La Guaira y Fuerte Tiuna fueron bombardeadas. Estas acciones buscaron deshabilitar la capacidad de respuesta militar y logística del régimen de Maduro, afectando directamente la infraestructura clave del país y exponiendo la fragilidad de su aparato militar.
¿Qué consecuencias políticas tiene la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.?
La captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. supone un cambio abrupto en el poder venezolano. Esta acción ha generado un fuerte impacto político y mediático, alterando el panorama regional e internacional. La captura podría precipitar un cambio de régimen, aunque también aumenta las tensiones y la incertidumbre política en la región, con gobiernos y organismos internacionales atentos al desarrollo de la situación.
