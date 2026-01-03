Video de TV venezolana muestra sistema antiaereo ruso destruido en Caracas

Ver más

Un video difundido por la televisión estatal venezolana muestra los restos humeantes de un sistema antiaéreo Buk-M2E, uno de los principales medios de defensa aérea de medio alcance del país, destruido tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Las imágenes corresponden a las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota, en Caracas, una de las instalaciones militares más sensibles del régimen. En el video se aprecia claramente el chasis 6×6 del sistema, con las celdas de lanzamiento vertical de misiles visibles y severos daños por incendio y explosión, lo que descarta que se trate de un simple vehículo logístico o un accidente operativo.

El Buk-M2E, de origen ruso, está diseñado para interceptar aviones, drones y misiles de crucero a decenas de kilómetros de distancia y constituye una pieza clave dentro del entramado de defensa aérea venezolana. Su destrucción en tierra sugiere que el ataque logró neutralizar sistemas críticos antes o durante las primeras fases de la operación, dejando expuestos nodos estratégicos como La Carlota.

Buk-M2E, del ejército venezolano

Que sea la propia televisión oficial la que muestre las imágenes refuerza la magnitud del golpe: no se trata de rumores ni de filtraciones, sino de la confirmación visual de que uno de los sistemas más avanzados del arsenal venezolano fue eliminado.

Según el analista de conflictos CNW (@ConflictsW), los lanzadores Buk destruidos no se habían movido de esa posición desde hacía varios meses y, en el momento del ataque, probablemente no estaban tripulados. Las unidades —procedentes, según esta fuente, de Catia La Mar— se encontraban almacenadas en el lado norte de la base aérea de La Carlota, lo que refuerza la tesis de que fueron neutralizadas en tierra durante una fase inicial del ataque, antes de que pudieran entrar en operación o ser replegadas.

El episodio vuelve a poner en cuestión la efectividad real de las defensas antiaéreas del régimen y evidencia que, llegado el momento, el poder militar exhibido durante años puede desaparecer en cuestión de minutos.